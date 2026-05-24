Donald Trump calificó como un hombre con "antecedentes violentos" a Nasire Best, el atacante abatido cerca de la Casa Blanca + Agregar ámbito en









El mandatario estadounidense reaccionó luego de que el Servicio Secreto intervino por una amenaza junto a la casa presidencial. El sospechoso fue llevado a un hospital y murió allí tras disparar contra los agentes en un puesto de control.

Donald Trump afirmó que el atacante abatido cerca de la Casa Blanca tenía “antecedentes violentos” y estaba “obsesionado”.

Donald Trump, elogió la “rápida y profesional actuación” del Servicio Secreto y la policía tras un tiroteo con un sospechoso armado junto a la residencia oficial. Vía su cuenta de Truth Social, el líder estadounidense dio detalles del agresor y especificó que se trataba de un individuo que "tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”. Además, confirmó en su mensaje que el atacante falleció después de un tiroteo con el personal de seguridad cerca de los accesos a la Casa Blanca.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Este suceso ocurre un mes después del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca y demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington, D.C. ¡La seguridad nacional de nuestro país así lo exige!”, añadió.

donald trump redes sociales Mensaje publicado por Donald Trump donde afirma que el atacante tenía "antecedentes violentos y una posible obsesión" con la Casa Blanca.

Tiroteo cerca de la Casa Blanca Un ciudadano de Maryland de 21 años, a quien la prensa local identificó bajo el nombre de Nasire Best, generó pánico en los alrededores de la Casa Blanca. El sujeto sacó un arma que llevaba oculta en su equipaje y abrió fuego cerca de la zona protegida. El Servicio Secreto respondió de inmediato con sus armas e hirió al atacante. El sospechoso perdió la vida más tarde en un hospital cercano tras ser movilizado por los servicios de emergencia. Los encargados del caso no compartieron reportes adicionales acerca de la gravedad de sus heridas al momento de sacarlo de la escena.

El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia oficial durante el incidente, pero no resultó afectado, de acuerdo al jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

eeuu nasir best El hombre que abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca fue identificado como Nasire Best, de 21 años, según reportaron medios estadounidenses. Quién era Nasire Best, el atacante abatido por el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca Best ya había tenido episodios previos con el Servicio Secreto. Según informó CNN, en junio de 2025 fue detenido después de bloquear un carril de ingreso a la Casa Blanca y afirmar que era “Dios”. Tras ese hecho, fue derivado al Psychiatric Institute of Washington para una evaluación de salud mental. Un mes después, en julio de 2025, volvió a ser arrestado cuando intentó ingresar por una entrada vehicular del complejo presidencial. Luego de ese episodio, un juez le ordenó mantenerse alejado de los terrenos de la Casa Blanca. Durante la investigación de esos antecedentes, las autoridades detectaron publicaciones en redes sociales en las que Best aseguraba ser “el verdadero Osama bin Laden” y al menos un mensaje en el que manifestaba su intención de dañar a Donald Trump, según la misma reconstrucción.