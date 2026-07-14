Misiones secretas en los años 40: la serie de Marvel que tenés que ver si o si en Disney+ + Agregar ámbito en









Acción, espionaje y una protagonista que debe demostrar su capacidad en un contexto lleno de desafíos y prejuicios.

Entre las opciones disponibles en Disney+, hay un título que sigue conquistando a quienes disfrutan del espionaje y la aventura. Magnific

Las historias de superhéroes suelen estar asociadas a grandes batallas y efectos especiales. Sin embargo, dentro del extenso universo de Marvel también hay lugar para relatos que combinan espionaje, intriga y reconstrucción histórica, con un enfoque diferente al de las producciones más recientes que llegó a Disney +.

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Ambientada en la década de 1940, esta serie recupera a un personaje que ya había conquistado a los fanáticos del estudio y le da un papel central en una trama donde las operaciones encubiertas, las conspiraciones y los secretos de Estado ocupan el primer plano.

Una producción ambientada décadas atrás propone una historia distinta dentro del universo de los superhéroes. Netflix Se trata de "Agente Carter", una producción disponible en Disney+ que expande el Universo Cinematográfico de Marvel y muestra qué ocurrió después de los acontecimientos de Capitán América: El primer vengador. Con dos temporadas, sigue siendo una de las series mejor valoradas por quienes disfrutan del espionaje con estética clásica.

De qué trata Agente Carter La historia transcurre en 1946, poco tiempo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Peggy Carter intenta reconstruir su vida tras la desaparición de Steve Rogers, mientras trabaja para la Reserva Científica Estratégica (SSR), una organización dedicada a investigar amenazas relacionadas con tecnología y armamento.

Aunque posee una amplia experiencia en el campo, Peggy debe enfrentarse a un ambiente donde muchos de sus compañeros subestiman sus capacidades por el simple hecho de ser mujer. Esa situación la obliga a demostrar, una y otra vez, que está preparada para asumir las misiones más peligrosas.

Todo cambia cuando Howard Stark es acusado de vender armas de alta tecnología a distintos enemigos. Convencido de que se trata de una conspiración, el empresario recurre a Peggy para descubrir quién intenta incriminarlo y recuperar los inventos desaparecidos antes de que caigan en las manos equivocadas. Acción, intriga y operaciones encubiertas se combinan en una serie que muchos fanáticos todavía consideran una joya oculta. Netflix Con la ayuda de Edwin Jarvis, el fiel mayordomo de Stark, la protagonista comienza una investigación que la lleva a recorrer distintos escenarios, enfrentarse a organizaciones criminales y descubrir una red de secretos mucho más grande de lo que imaginaba. La serie combina acción, espionaje, drama y aventuras, manteniendo el estilo clásico de las películas ambientadas en la posguerra. Además, desarrolla la evolución de Peggy Carter como una de las agentes más importantes del universo Marvel, mucho antes de la creación de S.H.I.E.L.D. Disney+: tráiler de Agente Carter Disney+: elenco de Agente Carter Hayley Atwell

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