Donald Trump en la OTAN: baja tensión con Unión Europea y retoma gestiones por Ucrania

El mandatario estadounidense buscó mostrar un tono más conciliador tras reunirse con los líderes de la alianza atlántica, defendió el alto el fuego con Teherán y volvió a poner el foco en las negociaciones para frenar la guerra con Rusia.

El presidente estadounidense mantuvo encuentros con los principales referentes de la alianza y aseguró que la jornada estuvo marcada por un clima de "unificación".

El presidente de EEUU, Donald Trump , brindó una conferencia de prensa este miércoles luego de mantener un encuentro con los principales líderes de la OTAN en Ankara. El mandatario habló de Irán , Ucrania —se reunió con Volodímir Zelenski — y las tensiones dentro del organismo de defensa, en un intento por descomprimir, al menos por ahora, la relación tanto con sus aliados como con sus adversarios.

Respecto al conflicto que lleva más de cuatro meses en Teherán , el republicano aseguró que no cree que "vaya a comenzar de nuevo" , en medio de las dudas que todavía persisten sobre la solidez del alto el fuego.

“Creo que esto se va a terminar muy rápido. Ellos atacaron un par de barcos y nosotros respondimos con mucha más fuerza. Cuando ellos golpean, nosotros golpeamos diez veces más fuerte” , sostuvo, al referirse al intercambio de ataques registrado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

El mandatario evitó confirmar si abandonó definitivamente la posibilidad de volver a atacar a Irán y remarcó que Estados Unidos "usa su mismo lenguaje" para responder. “No buscamos un conflicto a largo plazo. Creo que todo esto terminará muy rápido y hará que incluso el mercado del petróleo sea más seguro y estable” , afirmó, según reconstruyó CNN .

Al ser consultado sobre si Estados Unidos acudiría en defensa de países como España, Italia o el Reino Unido en caso de sufrir un ataque, pese a que algunos de ellos rechazaron involucrarse en la guerra, Trump relativizó las diferencias dentro de la alianza.

“España se ha portado muy mal, pero ya saben... Italia se ha portado bien y casi todos los países también. Solo tuvieron un mal momento”, afirmó el presidente estadounidense.

Más adelante, Trump destacó el clima que, según él, predominó durante la cumbre celebrada en Ankara y aseguró que la principal conclusión del encuentro fue el fortalecimiento del bloque.

“Si hay una palabra que resume lo que pasó hoy es unificación. Nunca había visto algo así. Todos esos países nos quieren, se quieren entre ellos. Fue una unificación enorme. Fue realmente algo muy bonito de ver”, concluyó.

Una "buena reunión" entre Zelenski y Trump en la cumbre de la OTAN

El presidente ucraniano estuvo una vez más como invitado en el encuentro de la OTAN en Ankara. El mandatario que hace cuatro años mantiene la guerra con Rusia en su propio, aseguró que tuvo una "buena reunión con el presidente Trump y su equipo... Confío en que nuestros equipos darán seguimiento rápidamente a todo lo que conversamos hoy", dijo el el ucraniano sin dar demasiados detalles. En el mismo posteo en X, Zelenski se refirió a la posibilidad de llegar en algún momento a un acuerdo con Moscú. "También hablamos sobre la vía diplomática: estamos intentando que funcione. Seguiremos trabajando de manera productiva para lograrlo", cerró.