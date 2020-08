"Ley y el orden" es la respuesta a los reclamos por la brutalidad policial

“La dura verdad es que no estarán seguros en los Estados Unidos de (Joseph) Biden. No vamos a desfinanciar a la policía, ni ahora ni nunca”, agregó el miércoles a la noche, en referencia al reclamo del movimiento negro. “La ley y el orden están en la boleta” republicana, enfatizó. La voz que inició la jornada fue la de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. “Desde Seattle a Portland, de Nueva York a Washington DC, las ciudades gobernadas por los demócratas están siendo devastadas por la violencia. Hay saqueos, disturbios, caos y turbas”, aseguró en referencia a las protestas y disturbios provocados por el tiroteo contra la espalda de un hombre negro desarmado frente a su familia, quien quedó paralítico, y el asesinato del martes a la noche de dos personas por un joven blanco.

La senadora de Tennessee Marsha Blackburn profundizó este mensaje con una defensa cerrada de las fuerzas de seguridad. “Por más que los demócratas lo intenten, no pueden terminar con nuestros héroes. Por eso los tratan de desfinanciar, de destruir, porque si no hay héroes que nos inspiren, pueden dominarnos, pueden abrir clínicas de aborto y encerrarnos en nuestras casas. Eso me suena mucho a la China comunista”, sostuvo.