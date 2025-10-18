Líderes europeos reafirmaron su respaldo a Kiev tras la reunión de Volodimir Zelenski con Donald Trump

Los socios de Ucrania subrayaron la urgencia de alcanzar una paz justa. Zelenski les compartió que el encuentro fue “productivo y extenso".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , informó a los líderes europeos sobre su reunión del viernes en Washington con el estadounidense, Donald Trump. Estos subrayaron la urgencia de alcanzar una paz justa y duradera para Ucrania , a la que ratificaron su apoyo.

Zelenski les compartió sobre su “ productivo y extenso encuentro ” con Trump; allí destacó que “ lo más importante ahora es proteger tantas vidas como sea posible, garantizar la seguridad de Ucrania y fortalecernos a todos en Europa ”.d

Los líderes acordaron que sus asesores de seguridad nacional discutirían los próximos pasos a seguir , de acuerdo a un comunicado difundido este sábado por la Oficina Presidencial.

El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Kornelius, por su parte, informó de que tanto Merz como sus socios festejaron esta cooperación transatlántica y subrayaron la urgencia de los esfuerzos por lograr una paz justa y duradera para Ucrania.

También le garantizaron a Zelenski que ampliarán su apoyo para mover a Rusia a entablar negociaciones serias, incluyendo mayor presión de sanciones con el décimo noveno paquete de la Unión Europea (UE) y el uso de los activos estatales rusos inmovilizados, agregó el texto.

Así detallaron que el ucraniano "cuenta con el pleno apoyo de Alemania y de los amigos europeos en el camino hacia la paz”, declaró Merz y subrayó que “ahora Ucrania necesita un plan de paz”.

Luego de intermediar en la negociación de paz en la franja de Gaza, Donald Trump se encontró con señales disímiles de los presidentes de Rusia y Ucrania en sus contactos de las últimas 48 horas. Mientras que con Vladimir Putín, que ejecutó importantes avanzadas militares sobre suelo ucraniano esta semana, se encauza una reunión por el cese al fuego, Volodimir Zelenski requirió este viernes un intercambio de armamento para fortalecer la defensa de su país.

El mandatario de Ucrania viajó hacia la Casa Blanca para tener su cuarta reunión -desde enero de este año- con Trump, a quien le habría ofrecido un avanzado sistema de drones a cambio de una estructura de misiles Tomahawk, con alcance de impacto a 1.600 kilómetros de distancia. Sin embargo, el presidente estadounidense rechazó esa posibilidad, que se había abierto tras el último encuentro entre ambos.