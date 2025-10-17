Donald Trump rechazó un pedido de Volodimir Zelenski por armas de largo alcance: "Las necesitamos"

Ambos presidentes mantuvieron su cuarta reunión desde enero de este año, con el fin de iniciar un proceso de paz entre Ucrania y Rusia.

Luego de intermediar en la negociación de paz en la franja de Gaza , Donald Trump se encontró con señales disímiles de los presidentes de Rusia y Ucrania en sus contactos de las últimas 48 horas. Mientras que con Vladimir Putín, que ejecutó importantes avanzadas militares sobre suelo ucraniano esta semana, se encauza una reunión por el cese al fuego , Volodimir Zelenski requirió este viernes un intercambio de armamento para fortalecer la defensa de su país.

El mandatario de Ucrania viajó hacia la Casa Blanca para tener su cuarta reunión -desde enero de este año- con Trump, a quien le habría ofrecido un avanzado sistema de drones a cambio de una estructura de misiles Tomahawk, con alcance de impacto a 1.600 kilómetros de distancia. Sin embargo, el presidente estadounidense rechazó esa posibilidad, que se había abierto tras el último encuentro entre ambos.

" Ojalá podamos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks . Estamos bastante cerca de lograrlo", señaló Trump, que planteó que su negativa "va más allá del dinero": " Necesitamos Tomahawks y muchas otras armas que estamos enviando a Ucrania. Esa es una de las razones por las que queremos poner fin a esta guerra".

Además explicó: “ Tengo la obligación de asegurar que estamos completamente abastecidos como país, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir en tiempos de guerra y paz”. La convocatoria a una reunión de paz con Putin habría hecho desistir a Trump de ceder armamento a Ucrania.

Esta postura se cristalizó en medio de las declaraciones del canciller ruso, Serguéi Lavrov, que analizó que el envío de misiles no sería determinante para acabar con la guerra y "simplemente infligiría un daño colosal a las perspectivas para normalizar las relaciones entre Rusia y EEUU y para abandonar el callejón sin salida absoluto al que la administración Biden llevó estas relaciones".

Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán la próxima semana

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó que se reunirá próximamente con su par ruso, Vladímir Putin, para buscar una salida al conflicto en Ucrania. El encuentro será en Budapest, Hungría.

"Hemos decidido que una reunión de nuestros asesores de alto nivel tendrá lugar la próxima semana. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, por parte de EEUU, junto con otras personas aún por designar. Se elegirá un lugar. Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'sin gloria' entre Rusia y Ucrania", escribió Trump en su red Truth Social.

Ambos lideres mantuvieron la conversación vía telefónica, la cual Trump la calificó como "un gran paso adelante". Según él, fue "muy productiva" y Putin lo felicitó "por el gran logro de paz en Medio Oriente", en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Creo firmemente que este éxito en Medio Oriente contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", destacó.