Donald Trump puso fecha límite para que Volodimir Zelenski responda al plan de paz de EEUU

El mandatario estadounidense estableció un plazo de una semana. Por el lado de Ucrania, quieren rever el acuerdo.

Trump le puso una fecha límite a la decisión de Zelenski sobre el acuerdo de paz.

El presidente estadounidense Donald Trump , confirmó que su propuesta para detener la guerra en Ucrania ya tiene un vencimiento formal. Según precisó, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski deberá contestar antes del jueves 27 de noviembre , fecha que coincide con la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“ Tenemos muchas fechas límites, pero el jueves nos parece un momento apropiado ”, comentó Trump en una entrevista con el conductor Brian Kilmeade , durante su programa radial.

El líder republicano reiteró que su plan contempla aceptar que Rusia conserve el control del Donbás , una condición que Zelensky considera inadmisible y que volvió a rechazar este viernes, al anticipar que presentará un esquema alternativo.

Durante la entrevista, Trump insistió en que la situación militar ucraniana se deteriora. “ Están perdiendo territorios ahora mismo ”, afirmó, al describir el conflicto como “ un baño de sangre ” que, según su relato, “ iba a ser cuestión de un día, y llevan ya cuatro años ”.

También defendió el respaldo militar otorgado por Washington a Kiev: “ Hemos dado a Ucrania el mejor equipo militar del mundo, y le hemos dado muchísimo ”, señaló, aunque aclaró que no levantará las sanciones económicas aplicadas contra Moscú.

“Las sanciones van a proseguir, y son muy contundentes, porque su economía entera se basa en el petróleo”, subrayó.

Qué plantea el plan de 28 puntos impulsado por EEUU

El borrador de paz elaborado por Estados Unidos, propone una serie de puntos que implican fuertes concesiones territoriales y militares por parte de Kiev. Entre ellas, el texto establece el reconocimiento “de facto” de Crimea como territorio ruso y la entrega de Donetsk y Lugansk a Moscú.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la iniciativa fue preparada en secreto durante un mes por el enviado especial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio. La Casa Blanca aclaró que el documento permanece en discusión y que no existe una versión final.

Además, el proyecto establece que las regiones de Kherson y Zaporizhzhia queden divididas según la línea actual del frente, en un escenario donde Ucrania enfrenta una ofensiva rusa que dejó al menos cinco muertos en Zaporizhzhia la noche del jueves.

El esquema también obliga a Kiev a reducir sus Fuerzas Armadas a 600.000 efectivos, impide a la OTAN desplegar tropas en suelo ucraniano y dispone que los aviones europeos destinados al apoyo militar operen desde Polonia.

La postura de Zelenski y el rol de la Casa Blanca

Tras reunirse con una delegación del Pentágono, Zelensky reiteró que cualquier acuerdo debe “traer una paz digna” para Ucrania, lo que implica respetar su independencia, su soberanía y la dignidad de su población.

La oficina presidencial agregó que Zelensky espera analizar directamente el documento con Trump en los próximos días. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el plan sigue en etapa de negociación y que cuenta con el aval del presidente estadounidense.

“Es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania, y creemos que debería ser aceptable para ambas partes”, afirmó.