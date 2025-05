Luis Arce anunció la declinación de su candidatura presidencial para las elecciones de Bolivia y llamó a la unidad

El presidente de Bolivia, Luis Arce , comunicó este martes su decisión de no presentarse como candidato en los próximos comicios presidenciales del 17 de agosto , en un mensaje emitido desde la sede del Ejecutivo en La Paz . Durante su intervención, el mandatario declinó su candidatura y remarcó su intención de no convertirse en un obstáculo para la unidad del espacio popular .

También advirtió sobre el impacto negativo que pueden tener las divisiones internas frente a los avances de sectores conservadores: “ No puede ser nuestro destino el dividirnos, pelearnos y ser derrotados . No puede ser nuestro destino allanar el camino al fascismo y a la derecha y a la estrategia imperialista de dividir el campo popular. Me niego rotundamente a aquello”.

Hay que poner en alto los intereses de la Patria y del pueblo, antes que las ambiciones personales y electoralistas de corto plazo, pues hay un bien mayor a cuidar. No podemos poner en riesgo el porvenir y el bienestar del pueblo por apetitos individuales.



En un momento de… pic.twitter.com/UjIJIhQHbU



En un momento de… pic.twitter.com/UjIJIhQHbU — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) May 14, 2025

La interna en el oficialismo de Bolivia

El oficialismo, que anteriormente operaba como una estructura unificada dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), se fragmentó en al menos tres corrientes. Las candidaturas separadas de Luis Arce, Evo Morales y Andrónico Rodríguez pusieron en jaque la posibilidad de que el partido retome el poder con una estrategia consolidada.

En ese contexto, el actual mandatario señaló con firmeza: “El enemigo principal es el imperialismo y la derecha fascista que aplaude las divisiones y afila sus colmillos para saciar su sed incontrolable de acumulación de riqueza y el saqueo de nuestros recursos naturales”.

También propuso trabajar en una alianza programática que permita enfrentar con solidez a los adversarios políticos: “Propongo compañeras y compañeros la más amplia unidad de la izquierda de las organizaciones sociales y del pueblo en general en torno a un programa para avanzar cerrando filas por el candidato que tenga las mayores posibilidades de derrotar a los saqueadores de Bolivia”.

Además, Arce se dirigió de manera directa a Evo Morales, pidiéndole que desista de su postulación, y le recordó que la Constitución no permite su reelección y que una insistencia solo favorecería a los sectores contrarios.

En paralelo, le habló a Andrónico Rodríguez, pidiéndole asumir el desafío de aglutinar al campo popular: “La unidad no debe ser una forma jurídica y burocrática, la rearticulación del bloque nacional popular exige unidad en la acción, unidad programática y unidad en el voto. A eso estoy dispuesto a aportar sin la menor duda. Aquí estoy con la frente en alto y de cara al pueblo siempre”.

La postura del sector de Evo Morales

En tanto, desde el bastión sindical del Trópico de Cochabamba, dirigentes cercanos a Morales convocaron una movilización hacia La Paz. La marcha, que partirá el jueves de madrugada, tiene como objetivo inscribir a Evo Morales como “el candidato del pueblo”. Se prevé que la caravana llegue a destino el viernes, descendiendo desde El Alto.

Solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura. No tenemos ambiciones personales. Vamos a obedecer el mandato del pueblo para salvar, otra vez, Bolivia.



Nunca renunciaremos a nuestra conciencia revolucionaria. Con la fuerza del pueblo seguimos de pie.



Una vez más… pic.twitter.com/GRu0a3FrXW



Nunca renunciaremos a nuestra conciencia revolucionaria. Con la fuerza del pueblo seguimos de pie.



Una vez más… pic.twitter.com/GRu0a3FrXW — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 14, 2025

Uno de los portavoces del movimiento, Vicente Choque, declaró: “Vamos a hacer inscribir a nuestro único candidato Evo, cuidado que intenten, especialmente el Órgano Electoral, de querer buscar algún mecanismo sucio para tratar de inhabilitarlo”.

Por su parte, el diputado Gualberto Arispe, también afín al ex presidente, criticó cualquier maniobra para excluirlo del proceso electoral: “No puede ser que al mejor jugador no le dejen participar en el campeonato, si a Evo no le dejan participar en el campeonato, entonces no se tiene que llevar a cabo el campeonato porque no podemos quedarnos los hinchas sin representación”.

Con el escenario político convulsionado, la decisión de Luis Arce busca reordenar el tablero interno de la izquierda boliviana, evitar la dispersión del voto y construir una candidatura capaz de disputar el poder frente a un bloque opositor fortalecido.