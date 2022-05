Luis Lacalle Pou y su mujer decidieron separarse tras más de dos décadas

Pese a que la noticia fue confirmada a varios medios uruguayos por fuentes de la Presidencia, Lacalle Pou todavía mantiene en su perfil de Twitter la frase "Casado con Loli Ponce de León".

La pareja consolidó sus lazos el 1 de marzo de 2000 y en todo este tiempo tuvieron tres hijos: los gemelos Violeta y Luis Alberto, y Manuel.

En una entrevista, Loly, como es conocida en Uruguay Ponce de León, contó que pasaron por muchos intentos fallidos y sufrimiento para poder tenerlo debido a la imposibilidad de quedar embarazada.

Finalmente lo logró a través de la fecundación in vitro de embriones congelados, lo que la convirtió en la primera pareja en Uruguay en ser en padres mediante esa técnica.

En contacto con el medio ABC, la mujer fue consultada sobre cómo es el día a día junto al presidente, a lo que respondió: "Conversamos mucho. Yo le pregunto, vengo por este lado, ¿Qué te parece?. Él enseguida me hace una reflexión, me dice, me parece bien, creo que por acá va bien y yo después acciono".

En esa misma entrevista afirmó que Lacalle Pou la considera como "dínamo" en su vida pero que ambos se "recargan energía".