Lula da Silva cargó contra Donald Trump: "No fue elegido para mandar en el mundo"

El mandatario brasileño consideró que los dichos de Trump son provocaciones y enfatizó: "Respeto la elección del presidente Trump que fue electo por el pueblo estadounidense para gobernar Estados Unidos . Pero no fue elegido para mandar en el mundo" , dijo en diálogo con las radios Metrópole y Sociedade.

Por otro lado, cuestionó a Elon Musk , titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, y apuntó que un empresario no puede ser "dueño" de las comunicaciones del mundo.

Donald Trump propuso que EEUU tome el control de la Franja de Gaza

Este martes, luego de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Trump propuso que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza

Al respecto, precisó: “Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y además hará un buen trabajo con ella”, lanzó y agregó: “Yo veo una posición de propiedad a largo plazo, y creo que traerá gran estabilidad a esa parte de Medio Oriente, y tal vez a todo Medio Oriente. Y todas las personas con las que he hablado, no fue una decisión tomada a la ligera, a todas las personas con las que he hablado les encanta la idea de que Estados Unidos sea dueño de ese pedazo de tierra, desarrolle y cree miles de puestos de trabajo con algo que será magnífico en una zona realmente magnífica”, dijo Trump.

En ese sentido, continuó: “La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en el lugar, nivelaremos el lugar y nos desharemos de los edificios destruidos, lo nivelaremos y crearemos un desarrollo económico que suministrará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas para la gente de la zona”, dijo en una conferencia de prensa posterior a la reunión.