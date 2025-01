Lula da Silva advirtió a Donald Trump: "Si grava los productos brasileños, habrá reciprocidad"

"No creemos que vaya a ocurrir. Hay conversaciones, hay diálogo, entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles", expresó la mandataria al tiempo que señalo que en caso de concretarse ya tienen preparado un plan que no quiso dar a conocer.

“Estamos pensando en imponer aranceles del 25% a México y Canadá, porque están permitiendo que cierta cantidad de personas crucen la frontera", aseguró Trump el día de su asunción presidencial.

Esta semana, Trump había anunciado sanciones contra Colombia por no haber aceptado un vuelo con inmigrantes deportados -aunque luego dio marcha atrás- y el presidente colombiano Gustavo Petro había prometido que llevaría a cabo la misma medida.

Si bien Colombia finalmente aceptó los vuelos y EEUU no concretó las sanciones, el presidente republicano había anunciado la imposición de aranceles del 25 % sobre todos los productos colombianos, una tarifa que iba a llegar al 50 % al cabo de una semana.