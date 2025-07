Lula da Silva convocó a su gabinete para discutir la reacción a los aranceles de Donald Trump contra Brasil

Lula ya se había reunido con ministros a última hora del miércoles y dijo en las redes sociales que los aranceles serían respondidos con medidas recíprocas . "Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie", afirmó el mandatario este miércoles en X (ex Twitter).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la aplicación de un arancel del 50% a Brasil , argumentando que este alto gravamen se debe no solo al déficit comercial, sino al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y por los "ataques" a la libertad electoral y de expresión.

Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta-quarta (9), é importante ressaltar: O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo…

"He conocido y tratado con el expresidente Jair Bolsonaro, y le he respetado mucho, tal y como hicieron la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil le ha tratado a un líder altamente respectado en el mundo durante su mandato, incluido Estados Unidos, es una vergüenza internacional. El juicio no debería tener lugar. Es una caza de brujas que debe terminar inmediatamente", indicó Da Silva.

Lula Da Silva le contestó a Donald Trump por la amenaza de aranceles a los países del BRICS y lo tildó de "irresponsable"

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, le contestó con firmeza a su par norteamericano, Donald Trump, tras la amenaza de este último en torno a futuros aranceles para los miembros del BRICS. El sudamericano catalogó este comportamiento como "equivocado" e "irresponsable".

La respuesta se dio a través de una conferencia de prensa, realizada en el marco de la cumbre de los BRICS, el bloque geopolítico que concentra a más de la mitad de la población mundial y aproximadamente el 40% del producto global.

Allí, Lula expresó que le parece "muy equivocado e irresponsable un presidente que ataca a otros por las plataformas digitales" y advirtió que, en caso de que Trump cumpla con su amenaza, el resto de los países están en su derecho de contraatacar de la misma manera por "la ley de reciprocidad".