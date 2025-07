Donald Trump defendió a Jair Bolsonaro y redobló la apuesta contra Lula da Silva tras la amenaza de aranceles extra a los BRICS

"Brasil está cometiendo un grave error con el trato que le está dando al expresidente Jair Bolsonaro. He observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho más que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, ¡año tras año!", dijo Trump a través de la red Truth Social.

En defensa de Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos manifestó: "No es culpable de nada, excepto de haber luchado por el pueblo. Conocí a Jair Bolsonaro y era un líder fuerte que amaba de verdad a su país. Además, era un negociador muy duro en materia comercial. Su elección fue muy reñida y ahora lidera las encuestas".

mensaje trump apoyo bolsonaro.jpg

En esa línea, Trump comparó la supuesta persecución contra Bolsonaro con su situación cuando fue candidato presidencial: "Esto no es nada más que un ataque a un oponente político, ¡algo de lo que sé mucho! Me pasó a mí, multiplicado por diez, ¡y ahora nuestro país es el más "caliente" del mundo! El gran pueblo de Brasil no tolerará lo que le están haciendo a su expresidente. Estaré observando muy de cerca la cacería de brujas de Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus partidarios. El único juicio que debería haber es el de los votantes brasileños. Se llama elección. ¡DEJEN A BOLSONARO EN PAZ!".

Trump amenazó con un 10% extra de aranceles para los países que adhieran a los BRICS

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con las "políticas antiestadounidenses" del grupo BRICS de países en desarrollo, cuyos líderes iniciaron una cumbre en Brasil el domingo.

En un momento en que foros como el G7 y el G20, que agrupan a las principales economías, se encuentran paralizados por las divisiones y la perturbadora estrategia de "Estados Unidos primero" del presidente estadounidense, el bloque BRICS se presenta como un refugio para la diplomacia multilateral en un contexto de violentos conflictos y guerras comerciales.

En su discurso de apertura de la cumbre del BRICS en Río de Janeiro, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, trazó un paralelismo con el Movimiento de Países No Alineados de la Guerra Fría, un grupo de naciones en desarrollo que se resistían a unirse a uno u otro bando de un orden mundial polarizado.

"El BRICS es el heredero del Movimiento de Países No Alineados", dijo Lula a los líderes. "Con el multilateralismo bajo ataque, nuestra autonomía vuelve a estar en jaque".

En una declaración conjunta publicada el domingo por la tarde, el grupo advirtió que el aumento de los aranceles amenazaba el comercio mundial, continuando con sus críticas veladas a las políticas arancelarias de Trump. Horas después, Trump advirtió de que castigaría a los países que pretendieran unirse a la agrupación.

La amenaza de Donald Trump a los países con interés en unirse a los BRICS

"Cualquier país que se alinee con las políticas antiestadounidenses de los BRICS, se le cobrará un arancel ADICIONAL del 10%. No habrá excepciones a esta política. ¡Gracias por su atención a este asunto!", dijo Trump en una publicación en Truth Social. Trump no aclaró ni amplió la referencia a las "políticas antiestadounidenses" en su mensaje.

El Gobierno de Trump está tratando de finalizar decenas de acuerdos comerciales con una amplia gama de países antes de su fecha límite del 9 de julio para la imposición de "aranceles de represalia" significativos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de India no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los países BRICS representan ahora más de la mitad de la población mundial y el 40% de su producción económica, señaló Lula en unas declaraciones el sábado a dirigentes empresariales, en las que advertía del aumento del proteccionismo.

El grupo BRICS original reunió a líderes de Brasil, Rusia, India y China en su primera cumbre en 2009. El bloque añadió posteriormente a Sudáfrica y, el año pasado, incluyó como miembros a Egipto, Etiopía, Indonesia, Irán y Emiratos Árabes Unidos. Según fuentes consultadas, Arabia Saudí ha pospuesto su adhesión formal. Más de 30 países han expresado su interés en participar en el BRICS, ya sea como miembros de pleno derecho o como socios.