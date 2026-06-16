Mercosur y Japón lanzan negociaciones para un acuerdo comercial tras cumbre entre Lula da Silva y Sanae Takaichi + Agregar ámbito en









Brasil y Japón anunciaron el inicio de conversaciones para un Acuerdo de Asociación Económica entre Tokio y el bloque sudamericano. Las negociaciones comenzarán formalmente a fines de junio, mientras el Mercosur continúa ampliando su red de socios comerciales.

Lula da Silva y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmaron en Evian el inicio de las negociaciones para un pacto económico entre Japón y el Mercosur, en medio de una estrategia del bloque para profundizar su inserción internacional.

Brasil y Japón anunciaron este martes negociaciones para un acuerdo comercial entre Tokio y el Mercosur. La noticia se dio a conocer luego de que el presidente brasileño, Lula Inácio da Silva y su homónima japonesa, Sanae Takaichi, mantuvieran una reunión en la ciudad de Evian, sede del G7 que se está llevando a cabo durante esta semana.

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La cancillería brasileña publicó una nota conjunta que explica que "con base en la voluntad común de todas las partes, los dos líderes anunciaron el lanzamiento de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica entre el Mercosur y Japón". Ambos mandatarios manifestaron su satisfacción tras la declaración conjunta. "Estoy muy feliz con esta perspectiva virtuosa de un acuerdo Japón-Mercosur", declaró Lula durante la reunión con Takaichi. "Espero que en la próxima reunión del Mercosur el 30 de junio podamos tener buenas noticias", agregó.

La negociación comenzará en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur a realizarse en Paraguay a fines de junio, según indicó EFE.

El diario Nikkei afirmó que el acuerdo con Mercosur se centraría en reducir los aranceles a los automóviles, así como en diversificar las fuentes de petróleo y minerales críticos de Japón. El mes pasado, durante una reunión con su homólogo brasileño en Tokio, el ministro de Economía japonés, Ryosei Akazawa, apuntó a Brasil como posible fuente de crudo, en medio de las disrupciones por el cierre del estrecho de Ormuz.

El Mercosur sigue sumando acuerdos Durante la cumbre del Mercosur celebrada en Buenos Aires el año pasado, Lula afirmó que el bloque debería centrarse en fortalecer sus lazos con países asiáticos como Japón, China, Corea del Sur, India, Vietnam e Indonesia.

Sin embargo, no se trata de la única región con la que está negociando el Mercosur. También se avanza con un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá, con expectativas de que puede firmarse antes de septiembre de este año. A esto se suman los acuerdos ya en marcha con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y los avances en negociaciones con los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el más importante para el bloque sudamericano fue el firmado con la Unión Europea en enero de este año, luego de más de dos décadas de negociaciones.

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