El Banco de Japón subió su tasa de referencia al nivel más alto en 30 años + Agregar ámbito en









La entidad subió su tasa de referencia un cuarto de punto, desde el 0,75%, en otro paso hacia la normalización, tras décadas de mantener los tipos cerca de cero. La decisión llega en un contexto de presión inflacionaria por la guerra en Irán y de un yen debilitado.

El Banco de Japón elevó su tasa de interés de referencia a su nivel más alto en treinta años.

El Banco de Japón aumentó su tasa de interés de referencia no garantizada en un cuarto de punto porcentual, desde el 0,75%, llevándola a su nivel más alto en treinta años.

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El Banco de Japón busca normalizar su política monetaria tras décadas de sostener los tipos de interés cerca de cero o incluso por debajo. Adoptó tipos ultrabajos para tratar de impulsar el endeudamiento y el consumo, contrarrestar la deflación y sacar a la economía del estancamiento.

El alza en los precios del petróleo derivada del conflicto en Irán golpeó con particular dureza a Japón, que depende casi por completo de las importaciones para cubrir su demanda de crudo y gas natural.

La política de tasas bajas había sumado presión sobre el yen, que en las últimas semanas se depreció hasta rondar los 160 yenes por dólar.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que se encuentra hospitalizado, no estuvo presente en la reunión del consejo de política monetaria del martes. Se esperaba que el vicegobernador Shinichi Uchida tomara su lugar en la conferencia de prensa prevista para más tarde.

Antes de la decisión del Banco de Japón, el índice Nikkei 225 de referencia en Tokio perforó por instantes los 70.000 puntos a primera hora del martes, aunque luego fue cediendo en parte.

Banco Central de Japón.