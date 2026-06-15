Muerte de Gaspi: autoridades de Brasil investigan si uno de los helicópteros estrellados realizaba transporte ilegal de pasajeros

La Agencia Nacional de Aviación Civil analiza las circunstancias que rodearon la colisión entre dos aeronaves ocurrida en la ciudad brasileña. El siniestro dejó seis víctimas fatales, entre ellas dos ciudadanos argentinos, y abrió interrogantes sobre posibles operaciones clandestinas.

Las autoridades aeronáuticas de Brasil iniciaron una investigación para determinar si alguno de los helicópteros involucrados en el choque aéreo registrado el domingo en Río de Janeiro estaba realizando actividades irregulares vinculadas al transporte de pasajeros.

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La pesquisa es encabezada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) , cuyo director ejecutivo, Tiago Faierstein , confirmó que tanto las aeronaves como sus pilotos contaban con la documentación requerida y estaban habilitados para operar. Sin embargo, aclaró que existen sospechas sobre la posible prestación de servicios de transporte aéreo fuera del marco legal.

Según explicó el funcionario, las primeras evaluaciones indican que los pilotos tenían experiencia y que los aparatos cumplían con las condiciones necesarias para volar. No obstante, la investigación buscará establecer si alguna de las aeronaves involucradas realizaba vuelos comerciales sin autorización.

De acuerdo con las autoridades, existen denuncias previas relacionadas con posibles servicios de transporte clandestino en la región, por lo que una de las líneas centrales de la investigación apunta a determinar si el helicóptero que trasladaba pasajeros operaba de manera irregular.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.59 del domingo en la zona de Recreio dos Bandeirantes , en el oeste de Río de Janeiro. Por motivos que aún se intentan esclarecer, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo y cayeron sobre un estacionamiento.

gaspi1 Gaspar Prim Díaz ("Gaspi"), influencer y creador de contenido argentino, fue una de las víctimas.

Uno de los aparatos, un Eurocopter AS 350 B2, impactó contra una concesionaria y explotó tras la caída, provocando además un incendio que alcanzó a varios vehículos. Sus cinco ocupantes murieron en el acto.

La segunda aeronave, un Bell 206B, también se precipitó a tierra. Aunque no se incendió, su piloto falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

Quiénes fueron las víctimas

Entre las personas fallecidas se encontraban figuras reconocidas del ámbito artístico y digital. En el helicóptero que explotó viajaban:

Gaspar Prim Díaz ("Gaspi") , influencer y creador de contenido argentino.

, influencer y creador de contenido argentino. Lucas Vignale , director audiovisual argentino.

, director audiovisual argentino. Oliver Tree , cantante y compositor estadounidense.

, cantante y compositor estadounidense. Lucas Brito Chaves ("Lucas Frota") , productor musical brasileño.

, productor musical brasileño. Alexandre Souza, piloto de la aeronave.

En el segundo helicóptero se encontraba únicamente Charles Marsillac, identificado por medios brasileños como el piloto del aparato, quien también perdió la vida.

Peritajes y búsqueda de respuestas

Tras el accidente, equipos de la policía, bomberos y especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil desplegaron un amplio operativo en la zona.

Las tareas se centraron en asegurar el perímetro, controlar los riesgos derivados de las baterías de vehículos eléctricos afectadas por el incendio y recuperar restos de ambas aeronaves para realizar peritajes técnicos.

Los investigadores intentan determinar si la tragedia fue consecuencia de un error humano, una falla mecánica o una combinación de factores, mientras avanzan las averiguaciones sobre la posible existencia de operaciones aéreas clandestinas.