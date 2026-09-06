Murió Robin Morgan, la poeta que marcó al movimiento feminista estadounidense + Agregar ámbito en









Falleció el sábado en Nueva York tras varias semanas con problemas de salud, según confirmó su hijo Blake Morgan. El deceso ocurrió días después del de Gloria Steinem.

A los 85 años murió Robin Morgan, referente del feminismo.

Robin Morgan, una de las figuras destacadas del feminismo estadounidense, murió a los 85 años en Nueva York. La escritora, editora y activista falleció el sábado después de atravesar varios problemas de salud durante las últimas semanas, según confirmó su hijo, Blake Morgan. Su muerte ocurrió pocos días después de la de su amiga y compañera de lucha Gloria Steinem.

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Morgan había comenzado su carrera en el mundo del espectáculo cuando era apenas una niña. Durante las décadas de 1940 y 1950 participó de programas de radio y televisión y llegó a ser conocida como “Little Robin Morgan”. Sin embargo, con el paso de los años dejó atrás esa etapa y se convirtió en una de las voces más activas del feminismo de la segunda ola.

En 1968 participó de la organización de una de las primeras protestas contra el concurso Miss América. Dos años después editó "Sisterhood Is Powerful", una recopilación de textos que se convirtió en una obra de referencia para el movimiento feminista de la época. También estuvo al frente de la revista Ms. y publicó numerosos libros de poesía, ensayos y otros trabajos.

Murió Robin Morgan, referente del feminismo y aliada de Jane Fonda y Gloria Steinem. Su activismo no se limitó a la defensa de los derechos de las mujeres. Morgan también participó en movimientos vinculados con los derechos civiles y las protestas contra la guerra. En 2005 fundó junto con Gloria Steinem y Jane Fonda el Women’s Media Center, una organización dedicada a ampliar la presencia y la participación de mujeres y niñas en los medios de comunicación.

Morgan también dejó una marca en el lenguaje utilizado por el feminismo. Se le atribuye la popularización de “herstory”, una reformulación feminista de la palabra inglesa “history”. Además, su obra literaria estuvo estrechamente vinculada con sus posiciones políticas y sociales. Publicó más de 20 libros a lo largo de su carrera.

Sus últimos años junto al activismo En sus últimos años continuó escribiendo y participando en actividades públicas, incluso después de haber sido diagnosticada con Parkinson. Su hijo destacó que tenía una capacidad especial para transformar ideas complejas en frases simples y contundentes. La despedida de Morgan se produjo apenas unos días después de la muerte de Steinem, con quien había compartido décadas de militancia y proyectos. Ambas fueron cofundadoras del Women’s Media Center y formaron parte de una generación que transformó el debate público sobre los derechos de las mujeres.