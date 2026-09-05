Una delegación diplomática de EEUU se reunió con Vladimir Putin en Moscú para conversar sobre la guerra con Ucrania + Agregar ámbito en









Se trata de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, recibidos por Putin. Trump adelantó que ambos traían consigo una propuesta; sin embargo, hasta el momento los esfuerzos fracasaron.

Se trata de dos enviados Trump, recibidos por Putin mientras se intensifican los esfuerzos para poner fin a la guerra. @whitehouse

Una delegación diplomática enviada por el presidente estadounidense Donald Trump se reunió este sábado con el presidente ruso Vladimir Putin durante su visita a Moscú para mantener conversaciones de paz en Ucrania.

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Se trata de los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, que fueron recibidos por Putin mientras se intensifican los esfuerzos para poner fin a la guerra. Trump declaró el viernes a la prensa que ambos traían consigo una propuesta; sin embargo, hasta el momento los esfuerzos fracasaron.

Diplomacia de EEUU se reunió con Vladimir Putin en Moscú para conversar sobre Ucrania El domingo se espera que viajen a Kiev para continuar las conversaciones. Tanto Rusia como Ucrania anunciaron que suspenderán los ataques contra sus capitales tres días mientras la delegación realiza su visita. Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró este sábado que había hablado con los enviados, quienes "ya han comenzado a trabajar hoy con la parte rusa".

"El plan para los encuentros diplomáticos de mañana en Kiev, en el que participará el equipo estadounidense, ha sido aprobado. Estamos esperando a Steve Witkoff y Jared Kushner y estamos listos para una conversación sustancial", señaló.

A su vez, agregó que "desde ahora hasta el final del sábado, así como el domingo y el lunes, Ucrania está dispuesta a abstenerse de atacar Moscú, y esperamos que los rusos hagan lo mismo". Kushner y Witkoff visitaron Rusia en varias ocasiones, pero las conversaciones del domingo serían las primeras en Ucrania.

Kushner ya viajó junto a Witkoff a Rusia en varias ocasiones, pero las conversaciones del domingo serían las primeras en Ucrania. Donald Trump le pedirá a Europa un reembolso por la ayuda de EEUU a Ucrania El presidente estadounidense Donald Trump adelantó que su país le pedirá a los países europeos un reembolso de la ayuda proporcionada a Ucrania. La suma corresponde al gobierno de su predecesor, Joe Biden, y la demanda responde a una intención del republicano de que en el continente asuma una mayor parte del coste del apoyo occidental en la guerra con Rusia, comenzada en febrero de 2022. "Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, gratis, que Europa habría pagado si se lo hubieran pedido, pero pediremos ese dinero, aunque sea con algo de retraso", escribió Trump este jueves en su plataforma Truth Social. En su mensaje, no especificó qué países consideraba para el pago, a su vez que rechazó las informaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses se están quedando sin municiones en su guerra contra Irán. "Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de calibre medio y alto", escribió, y añadió que las municiones se están produciendo a "niveles nunca antes vistos".