El fondo soberano de Noruega evalúa un fuerte recorte de sus tenencias de bonos del Tesoro de EEUU + Agregar ámbito en









La medida implicaría una venta de aproximadamente u$s80.000 millones y podría tensionar los mercados de deuda. Los cambios se implementarían gradualmente a partir de 2027, tras la aprobación del Ministerio de Hacienda noruego.

Fondo Noruego: El fondo soberano de Noruega propone reducir su tenencia de bonos del Tesoro de EEUU.

El gestor del fondo soberano de Noruega, valorado en u$s2,3 billones, propuso recortar sensiblemente su tenencia de bonos del Tesoro de EEUU. La reestructuración busca diversificar activos y potenciar los rendimientos de la cartera.

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De esta manera, Norges Bank Investment Management recomendó reducir la ponderación de los bonos del Estado en su índice de referencia de renta fija del 70% al 50%. De acuerdo con la carta oficial, los bonos del Tesoro, que conforman la principal tenencia del fondo, sufrirán el recorte más importante.

El detalle de los cambios bajo análisis Cabe señalar que estos cambios supondrían una reducción de casi u$s80.000 millones del portfolio actual del fondo, que a fines de junio ascendían a unos u$s215.000 millones en bonos del Tesoro, según la agencia Reuters.

La medida implicaría una venta de aproximadamente u$s80.000 millones y podría tensionar los mercados de deuda. En ese marco, los mercados de deuda soberana registraron tensiones, acompañados por un incremento en los costos de financiamiento a largo plazo. La aceleración de la inflación y el elevado volumen de endeudamiento público dispararon la cautela entre los inversores internacionales.

El fondo soberano de Noruega, el mayor del mundo, tiene en su haber el promedio del 1.5% de las acciones de todas las empresas que cotizan en bolsa a nivel global. Debido a su envergadura, los ajustes en su cartera de inversión tienen el peso suficiente para alterar la dirección de los flujos del mercado.

La implementación de estos recortes en su portafolio de bonos no sería inmediata: se proyecta que la reducción de posiciones comience a aplicarse recién pasados varios meses del inicio de 2027. El gestor del fondo soberano de Noruega, valorado en u$s2,3 billones, propuso recortar sensiblemente su tenencia de bonos del Tesoro de EEUU. La pelota, al Ministerio de Hacienda de Noruega La carta con las propuestas del fondo se envió en respuesta a las preguntas del Ministerio de Hacienda noruego sobre su estrategia de inversión en materia de bonos. Norges Bank IM ha indicado que esperará la respuesta del ministerio y que cualquier cambio se llevaría a cabo de forma gradual para limitar el impacto en el mercado y los costos de transacción.