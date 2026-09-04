El efecto retro: las ventas de CD aumentaron casi 46% en EEUU

Los discos compactos registraron 17,5 millones de unidades vendidas en el primer semestre de 2026, mientras crece el interés de la Generación Z por dispositivos y formatos tecnológicos de otras épocas.

La venta de CDs tuvo un repunte luego de años de caída frente al dominio de plataformas de streaming.

Los CD , uno de los formatos físicos que parecía condenado a desaparecer frente al avance del streaming, volvieron a ganar terreno en Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2026 se vendieron 17,5 millones de unidades , un 45,7% más que los cerca de 12 millones comercializados en el mismo período de 2025.

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El dato surge del último informe de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) , que también registró un fuerte crecimiento en los ingresos generados por este formato. Los CD representaron u$s171,1 millones durante los primeros seis meses del año, un 58,6% más que los aproximadamente u$s107,9 millones del primer semestre de 2025.

El repunte resulta llamativo porque se produce después de un retroceso durante 2025. Según el informe anual de la RIAA, las unidades vendidas pasaron de 33,3 millones en 2024 a 29,5 millones en 2025, una caída del 11,6%.

Los ingresos también habían disminuido, de u$s338,9 millones a u$s312,4 millones, aunque la RIAA modificó en 2025 su metodología para calcular las cifras en dólares: pasó del valor minorista estimado al valor mayorista. Por este cambio, los ingresos de 2024 y 2025 no son directamente comparables.

Las cifras de unidades, en cambio, no están afectadas por esa modificación. Así, muestran que el mercado de CD efectivamente venía en retroceso antes del crecimiento registrado este año.

La tecnología retro vuelve a ganar terreno

El regreso de los CD forma parte de un interés más amplio por tecnologías y dispositivos de otras épocas. La tendencia también alcanza a los llamados teléfonos básicos, cámaras digitales, máquinas de escribir, teléfonos fijos y otros soportes físicos, como los propios CD y los vinilos.

En el caso de la Generación Z, la demanda de estos dispositivos representa una especie de anhelo por una era tecnológica que nunca llegaron a experimentar, con mayor control sobre cuándo y cómo interactuar con la tecnología y menos espacio para las notificaciones, las aplicaciones adictivas y los algoritmos.

El fenómeno también comenzó a generar oportunidades para nuevas empresas. Algunas startups están desarrollando teléfonos fijos y dispositivos que prescinden de las características habituales de los smartphones.

Entre las compañías mencionadas aparecen Tin Can, Ooma y Pinwheel, vinculadas a teléfonos fijos, mientras que Light, Dumb Co. y Minimal desarrollan teléfonos que no son smartphones. También se menciona el próximo lanzamiento de Clicks, con un dispositivo inspirado en los antiguos BlackBerry.

Al mismo tiempo, consumidores de la Generación Z están buscando dispositivos antiguos en tiendas de segunda mano y sitios especializados en tecnología vintage, además de plataformas como eBay y Retrospekt.

Los números podrían ser todavía mayores

Las cifras de la RIAA no contemplan las ventas de CD usados, como los discos comercializados en mercadillos o ventas de garaje. Tampoco permiten contabilizar los CD que pasan de padres pertenecientes a la Generación X a sus hijos.

Por ese motivo, el alcance real del fenómeno podría ser mayor al reflejado por las estadísticas oficiales.

El crecimiento tampoco se limita a los discos compactos. Los vinilos continúan aumentando sus ventas y, durante el primer semestre de 2026, los ingresos correspondientes a formatos físicos crecieron un 25,9%, hasta u$s731,5 millones.

Ese resultado estuvo impulsado tanto por el incremento del 58,6% en los ingresos de los CD como por el crecimiento del 17,7% registrado por los vinilos.