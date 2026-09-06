Irán atacó un barco de EEUU y recrudece la tensión en el estrecho de Ormuz

Teherán reivindicó el ataque contra una embarcación estadounidense tras los bombardeos de Washington a tres petroleros iraníes.

El estrecho de Ormuz volvió a convertirse en uno de los principales escenarios de la escalada entre Irán y Estados Unidos.

Irán aseguró que sus fuerzas atacaron este domingo una embarcación militar no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar al estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de los enfrentamientos entre ambos países. Washington no confirmó el ataque, ocurrido un día después de que informara sobre bombardeos contra tres petroleros iraníes.

Los Guardianes de la Revolución afirmaron que la embarcación estadounidense intentaba ingresar en una zona protegida del estrecho de Ormuz. Según un comunicado difundido por la televisión estatal, las fuerzas iraníes "atacaron un vehículo de superficie militar estadounidense no tripulado (embarcación teledirigida) que intentaba entrar en la zona protegida del estrecho de Ormuz".

El anuncio se produjo después de que el ejército estadounidense informara que había atacado tres buques petroleros iraníes . Washington aseguró que "neutralizó de manera permanente" a dos de ellos y "completamente destruyó" al tercero, al considerar que formaban parte de una red clandestina destinada a financiar a los Guardianes de la Revolución por "varios miles de millones de dólares".

Uno de los petroleros se encontraba frente a la isla de Jark, donde funciona la principal terminal petrolera iraní en el Golfo. Otro estaba ubicado en el sur, cerca del estrecho de Ormuz, mientras que el tercero se encontraba en el golfo de Omán.

Irán respondió a los ataques estadounidenses contra tres buques petroleros con nuevas acciones militares en la zona.

Los Guardianes de la Revolución confirmaron que los ataques estadounidenses provocaron daños en los tres buques y calificaron la operación como "un acto de desesperación ante el cierre" del estrecho, una vía fundamental para el comercio internacional de hidrocarburos.

Una nueva etapa de la guerra entre Irán y Estados Unidos

Los nuevos ataques se producen en un contexto de estancamiento diplomático. La guerra comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero los enfrentamientos continuaron incluso después del acuerdo de alto el fuego anunciado en junio.

Tras un mes de relativa calma, Washington y Teherán retomaron las operaciones militares la semana pasada. El estrecho de Ormuz y las comunidades iraníes ubicadas en sus alrededores volvieron a convertirse en objetivos de los ataques. Al menos cinco personas murieron a comienzos de la semana durante un bombardeo estadounidense en el sur de Irán.

El gobierno de Donald Trump combina la presión militar con una ofensiva económica contra Teherán. Mientras responde a los ataques registrados en la zona del estrecho, Washington también impulsa nuevas medidas contra instituciones financieras extranjeras vinculadas con el dinero iraní.

Estados Unidos mantiene una estrategia que combina operaciones militares y nuevas sanciones económicas contra Teherán.

Irán, por su parte, logró durante años sortear las sanciones internacionales y ahora intenta hacer frente al bloqueo estadounidense mediante una flota clandestina de buques que permite transportar su petróleo hacia distintos compradores y aliviar parte de la presión económica.

Crecen las amenazas alrededor del estrecho de Ormuz

Teherán también advirtió que la respuesta militar podría intensificarse si continúan los ataques. El mando operativo central del ejército iraní, Jatam al Anbiya, amenazó con que las operaciones contra los buques militares estadounidenses en la región "serán más duros que antes y podrían extenderse".

Washington sostiene que sus nuevas operaciones son una respuesta a ataques iraníes contra sus fuerzas. El ejército estadounidense aseguró que un portaaviones y un destructor lograron "eludir múltiples ataques iraníes no provocados" y señaló que ningún soldado estadounidense resultó herido.

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que Estados Unidos realiza únicamente "bombardeos puntuales" contra Irán y sostuvo que no se trata de una guerra, sino de "un conflicto militar porque para nosotros es de poca monta". Al mismo tiempo, Washington anunció nuevas sanciones contra Teherán.

El comandante del Mando Central estadounidense para Oriente Medio (CENTCOM), Brad Cooper, también lanzó una advertencia: "Si atacan a dos de nuestros barcos, les impondremos un precio aún mayor, atacaremos tres de los suyos".

Los nuevos enfrentamientos aumentaron la presión sobre una región clave para el mercado internacional de petróleo y gas. Reuters

El conflicto ya dejó miles de muertos y provocó un fuerte impacto sobre los precios del petróleo. La escalada también se extendió a otros escenarios de Medio Oriente, con nuevos combates en Yemen entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes hutíes proiraníes, además de nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa

El estrecho de Ormuz se convirtió en una de las principales herramientas de presión de Teherán debido a su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas natural. Antes del comienzo de la guerra, era considerado una vía marítima internacional clave para el comercio energético.

El programa nuclear iraní, uno de los principales motivos que contribuyeron al estallido del conflicto, también permanece sin una resolución. Las negociaciones se derrumbaron poco después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento a mediados de junio.

En paralelo, diplomáticos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania buscan llevar nuevamente a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el incumplimiento de sus obligaciones vinculadas con la no proliferación nuclear.