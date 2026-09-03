Falleció Gloria Steinem, ícono del feminismo en EEUU y fundadora de la revista Ms

Steinem fue una figura clave del movimiento a partir de los años 60. Llegó a infiltrarse en Playboy para denunciar las condiciones en las que trabajaban las conejitas y fundó diversos medios.

Steinem fue una de las fundadoras de New York Magazine en 1968.

La periodista estadoudiense Gloria Steinem, célebre autora y activista del movimiento de mujeres en su país, falleció a los 92 años. Fue uno de los símbolos más visibles e influyentes del movimiento feminista, cofundadora de la revista Ms y defendió diversos derechos.

Parte de su trabajo como activista fue dando charlas en campus universitarios, centros comunitarios, mítines y marchas, además de que fundó una organización con su nombre, dedicada a ser "un hogar para el activismo feminista en pasado, presente y futuro".

Steinem nació en Ohio el 25 de marzo de 1934 y fue una de las grandes impulsoras del feminismo moderno, defendiendo causas como los derechos civiles y reproductivos, como un ejemplo para varias generaciones desde finales de los años sesenta. En su libro de memorias, recordó cómo era viajar con su familia siendo niña, mientras su padre buscaba trabajo.

“Al hojear agendas y calendarios de trabajo viejos, cartas y diarios abandonados, de repente me embargó el recuerdo de cuando mi padre repasaba sus ajados mapas de carreteras y libretas de direcciones pensando cuanto dinero se gastaría en gasolina para ir de un sitio a otro", explicó en Mi vida en la carretera .

Entre las aventuras de entonces, su padre buscaba "aparcamientos de caravanas que alojasen a su mujer y sus dos hijas y qué comerciantes a pie de carretera podrían comprarle las insignificantes antiguedades que vendía".

Se graduó en la prestigiosa universidad Smith College, en estudios sobre el funcionamiento de los gobiernos, una carrera poco habitual entre las mujeres de la época. Al terminar los estudios, trabajó como directora de la Independent Research Service, organización financiada por la CIA.

Parte de su trabajo como activista fue dando charlas en campus universitarios, centros comunitarios, mítines y marchas. @gloriasteinem

Infiltrada en Playboy y fundadora

Una de sus grandes pasiones, no obstante, fue su trabajo como periodista freelance, en publicaciones como Esquire. Uno de sus reportajes más célebres de esa época, publicado en la revista Show, lo hizo infiltrándose como conejita Playboy para denunciar las condiciones de aquellas jóvenes.

Steinem fue una de las fundadoras de New York Magazine en 1968. Tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto ‘libertad de reproducción’, es decir, que ellas pudieran decidir tener o no tener hijos.