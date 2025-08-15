SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Nicolás Maduro mostró el último teléfono de Huawei que le regaló Xi Jinping

Se trata del Meta X6. "Yo me comunico por satélite con este. Quiero aprender a manejarlo, busco un tutorial", bromeó.

Captura

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro informó que su par de China, Xi Jinping, le regaló el último teléfono de Huawei para mantener contacto permanente.

En un video que captó a Maduro dando una conferencia de prensa, se lo vio explicando: "Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei, que es el más avanzado del mundo", expresó.

Allí explicó que el presidente oriental fue quien se lo otorgo: "Yo me comunico por satélite con este. Quiero aprender a manejarlo, busco un tutorial".

Las palabras de Maduro se dieron en contexto del primer Congreso Pedagógico de Maestros y Maestras Bolivarianos. Allí mostró el ejemplar que su par chino le otorgó: se trata del Huawei Mate X6.

El modelo es plegable, de color magenta y pesa menos de 300 gramos. Consta de una carga rápida a 66 W, con opción inalámbrica a 50 W e inalámbrica inversa a 7,5 W.

EEUU secuestró bienes de Nicolás Maduro por u$s700 millones

EEUU secuestró bienes del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por u$s700 millones. Entre los elementos confiscados, se enumeran propiedades, vehículos, joyas y dinero en efectivo.

En declaraciones a la cadena Fox News, la fiscal general Pam Bondi explicó que la lista de bienes incluye "dos jets multimillonarios, varias casas y una villa en República Dominicana".

Además, también se sumaron "casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, automóviles, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

A pesar de las palabras de Bondi a la cadena, la noticia fue desmentida por el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, durante su programa semanal en la televisión estatal.

"Le quitaron sus bienes, casas y aviones...dicen que también me congelaron las cuentas. ¿Qué cuentas? Deben ser cuentas por pagar", bromeó Cabello.

