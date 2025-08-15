Nicolás Maduro mostró el último teléfono de Huawei que le regaló Xi Jinping

Se trata del Meta X6. "Yo me comunico por satélite con este. Quiero aprender a manejarlo, busco un tutorial", bromeó.

El modelo se trata del Huawei Mate X6, con carga inalámbrica.

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro informó que su par de China , Xi Jinping , le regaló el último teléfono de Huawei para mantener contacto permanente.

En un video que captó a Maduro dando una conferencia de prensa, se lo vio explicando: "Quiero aprender a manejar este nuevo teléfono Huawei, que es el más avanzado del mundo", expresó.

Las palabras de Maduro se dieron en contexto del primer Congreso Pedagógico de Maestros y Maestras Bolivarianos . Allí mostró el ejemplar que su par chino le otorgó: se trata del Huawei Mate X6.

EEUU secuestró bienes de Nicolás Maduro por u$s700 millones

EEUU secuestró bienes del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por u$s700 millones. Entre los elementos confiscados, se enumeran propiedades, vehículos, joyas y dinero en efectivo.

En declaraciones a la cadena Fox News, la fiscal general Pam Bondi explicó que la lista de bienes incluye "dos jets multimillonarios, varias casas y una villa en República Dominicana".

Además, también se sumaron "casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, automóviles, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

A pesar de las palabras de Bondi a la cadena, la noticia fue desmentida por el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, durante su programa semanal en la televisión estatal.

"Le quitaron sus bienes, casas y aviones...dicen que también me congelaron las cuentas. ¿Qué cuentas? Deben ser cuentas por pagar", bromeó Cabello.