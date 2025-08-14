SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de agosto 2025 - 11:05

EEUU secuestró bienes de Nicolás Maduro por u$s700 millones

La fiscal general de EEUU enumeró una serie de propiedades, vehículos y joyas, entre otros. Anteriormente, se aumentó la recompensa por Nicolás Maduro.

Entre los bienes de Nicolás Maduro, se enumeró una serie de propiedades, vehículos y joyas, entre otros.

EEUU secuestró bienes del presidente de Venezuela Nicolás Maduro por u$s700 millones. Entre los elementos confiscados, se enumeran propiedades, vehículos, joyas y dinero en efectivo.

En declaraciones a la cadena Fox News, la fiscal general Pam Bondi explicó que la lista de bienes incluye "dos jets multimillonarios, varias casas y una villa en República Dominicana". Además, también se sumaron "casas multimillonarias en Florida, una granja de caballos, automóviles, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo".

diosdado cabello.jpg
El ministro Cabello neg&oacute; la medida anunciada por EEUU.

El ministro Cabello negó la medida anunciada por EEUU.

A pesar de las palabras de Bondi a la cadena, la noticia fue desmentida por el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, durante su programa semanal en la televisión estatal.

"Le quitaron sus bienes, casas y aviones...dicen que también me congelaron las cuentas. ¿Qué cuentas? Deben ser cuentas por pagar", bromeó Cabello.

La fiscal, que recientemente aumentó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a u$s50 millones, enfatizó que estas acciones forman parte de la lucha estadounidense contra el crimen organizado transnacional y que el tipo presente en Venezuela "no es diferente a la mafia".

EEUU ofreció una recompensa de u$s50 millones para quien aporte información para arrestar a Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos redobló sus esfuerzos para lograr el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusan de tener fuertes vínculos con el narcotráfico tanto en su país como en México.

La administración de Donald Trump decidió duplicar la recompensa para quienes colaboren con la detención del líder del régimen: pasó de u$s25 millones a u$s50 millones.

La decisión fue comunicada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien señaló que Maduro usa "organizaciones terroristas extranjeras como el Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia" en su país.

En ese sentido, apuntó: “Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México".

