Noruega le ganó 4 a 1 a Irak: doblete de Haaland y un gol en contra en el último minuto + Agregar ámbito en









Fue por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026 en el Gillette Stadium en Foxborough, Estados Unidos. El delantero del Manchester City marcó su primer tanto en una Copa del Mundo.

El once titular para Noruega en su regreso a una Copa del Mundo. @herrelandslaget

Noruega le ganó por 4-1 a Irak en su debut en el Mundial 2026 con un doblete de Erling Haaland y un gol en contra en el último minuto. Fue por la primera fecha del Grupo I en el Gillette Stadium en Foxborough, Estados Unidos.

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En un grupo difícil con Francia y Senegal, Noruega que llegaba como favorito a este partido necesitaba ganar. A los 29 minutos, David Møller Wolfe asistió a Haaland con un centro al área y el delantero del Manchester City definió con la zurda para abrir el marcador. Ese tanto fue el primero del noruego en una Copa del Mundo.

Apenas diez minutos más tarde llegaría la igualdad. Aymen Hussein con un remate de cabeza desde el centro del área anotó el gol del empate parcial para Irak luego de un centro de Amir Al Ammari.

seleccion de iraq El festejo de Aymen Hussein y Ali Al-Hamadi tras el gol de Iraq. @iraqnt_en La igualdad no duraría mucho porque Haaland estaba afiladísimo y con hambre de gol. Con un derechazo muy cerca del arco rival marcó el segundo gol para su selección y se convirtió en el primer jugador noruego en marcar por duplicado en un partido mundialista.

El segundo tiempo se desarrolló con remates al arco de ambos equipos, sin ninguno haber podido sumar en el marcador hasta el minuto 76. Con una asistencia del mediocampista de Arsenal Martin Ødegaard, Leo Østigård anotó el tercer gol de cabeza.

El tiempo parecía que no daba para más. El árbitro gabonés, Pierre Ghislain Atcho, marcó seis minutos más de juego. Y fue en el último minuto que, tras un cabezazo del noruego que quedo en la puerta del arco de Jalal Hassan, el noruego Kristian Thorstvedt intenta ir a cabecear y termina en un gol en contra del iraquí Aymen Hussein. haaland Haaland marcó su primer gol en su Mundial y se convirtió en el primer noruego en anotar un doblete en una Copa del Mundo. @herrelandslaget Los próximos cruces de Noruega e Iraq en el Mundial 2026 El seleccionado asiático se enfrentará el próximo lunes 22 a las 18 ante Francia en Philadelphia. Los europeos, por su parte, jugarán contra Senegal el mismo día a las 21 en el estadio New York/New Jersey. Con esta victoria, los Vikingos Rojos se encuentran primeros en el Grupo I, con la misma cantidad de puntos que Francia que le ganó 3-1 a Senegal, pero con mayor diferencia de gol.