Se ganó a los hinchas del Mundial 2026 cuidando sus bolsillos: la estrategia del dueño del Mercedes-Benz Stadium

El empresario decidió darles a los hinchas un respiro durante la Copa del Mundo, aunque es una política que sostiene desde la existencia de este estadio.

El empresario es amado por los fanáticos de la MLS y la NFL, debido a sus políticas amigables con el bolsillo.

El Mundial 2026 recibió fuertes críticas debido a los excesos por convertirse en la edición más ambiciosa de la historia. De hecho, la decisión de sumar más naciones y sedes generó un efecto adverso en el público. Los hinchas sufren los desorbitados valores de las entradas, hospedajes y los gastos dentro de los estadios.

En este contexto, el dueño de una de las canchas utilizadas durante la Copa del Mundo tomó una decisión que desafía al resto de las organizaciones . Esta iniciativa hará que la estadía de la gente en el lugar sea mucho más agradable y tenga un golpe menor en sus bolsillos.

Arthur Blank es un prestigioso empresario estadounidense que formó parte de la fundación de la cadena de tiendas The Home Depot , una firma especializada en las mejoras del hogar. Actualmente, su patrimonio neto asciende a u$s7.000 millones , lo que lo posiciona como una de las personas más ricas de su país.

Como fanático de los deportes, decidió invertir en distintas franquicias e infraestructura. Desde 2002, es uno de los propietarios de los Atlanta Falcons de la NFL, además de haber adquirido a los Georgia Force de la AFL para trasladarlos a dicha ciudad. También encabezó el proyecto que dio vida al Atlanta United FC, uno de los clubes más importantes de la MLS.

Ambas instituciones comparten el Mercedes-Benz Stadium, un escenario clave durante la cita mundialista. El magnate, famoso también por su labor filantrópica, adoptó un esquema comercial que compite directamente con lo que se observa en otros complejos de Estados Unidos, donde los montos suelen dispararse según la magnitud del evento.

El dueño más querido: de qué trata el ‘Fan First Pricing’

Esta estrategia, conocida como "Fan First Pricing", tiene un objetivo muy beneficioso para los espectadores. Se trata de una gestión en la que la prioridad absoluta es el aficionado, tal como lo indica su nombre. En ese establecimiento, los valores son mucho más accesibles que en cualquier otro punto del territorio estadounidense, un dato que de por sí resulta llamativo.

No importa si se trata de un partido de la NFL, MLS o un recital: los fanáticos siempre encuentran opciones de comida o estacionamiento que no implican un enorme desembolso. Durante el torneo internacional esto no iba a ser la excepción, ya que es una norma institucional del dueño de casa. Las reglas que fijó se deben mantener si la FIFA quiere utilizar sus instalaciones.

Mientras que una cerveza llega a costar u$s20 en cualquier otra cancha, unas papas fritas alcanzan los u$s15 y el agua embotellada llega a u$s5, en Georgia la historia es muy diferente. Allí, las porciones o los nachos solo cuestan u$s2, las bebidas rondan entre u$s1 y u$s2, y las opciones con alcohol no pasan de los u$s3. Además, no existe una baja en la calidad, ya que se ofrecen los mismos productos que en el resto de los circuitos.

Embed - Mercedes-Benz Stadium

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Mercedes-Benz Stadium

Ante este panorama tan amigable con los fanáticos, el Mercedes-Benz Stadium ofrecerá varios encuentros destacados. Si el nivel del juego acompaña, la estadía en este recinto se convertirá, sin dudas, en una de las mejores para el público en toda la competencia.

Fase de Grupos

Grupo H: España 0 - 0 Cabo Verde, el lunes 15 de junio.

España 0 - 0 Cabo Verde, el lunes 15 de junio. Grupo A: República Checa 1 - 1 Sudáfrica, el jueves 18 de junio.

República Checa 1 - 1 Sudáfrica, el jueves 18 de junio. Grupo H: España vs. Arabia Saudita, el domingo 21 de junio a las 20:00.

España vs. Arabia Saudita, el domingo 21 de junio a las 20:00. Grupo C: Marruecos vs. Haití, el miércoles 24 de junio a las 17:00.

Marruecos vs. Haití, el miércoles 24 de junio a las 17:00. Grupo K: R. D. del Congo vs. Uzbekistán, el sábado 27 de junio a las 14:00.

Eliminación directa