Pete Hegseth habló sobre Mojtaba Jameneí y afirmó que EEUU e Israel golpearon más de 15.000 objetivos iraníes

El secretario de Defensa de EEUU declaró que el máximo líder de Irán “está herido y posiblemente desfigurado”.

Existen sospechas por parte de Israel de que el Líder Supremo, Mojtaba Jamenei, sufrió heridas al inicio del conflicto. Desde que asumió el mando el 8 de marzo de 2026, no se registraron apariciones públicas del mandatario.

En medio del conflicto en Medio Oriente , el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que EEUU e Israel golpearon más de 15.000 objetivos iraníes desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero y, afirmó que lanzará el mayor ataque aéreo sobre Teherán .

“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, declaró y afirmó que la ofensiva logró degradar notablemente el poderío militar iraní tras una serie de ataques constantes: " Irán no tiene defensas aéreas, ni fuerza aérea, ni armada ".

"Su volumen de misiles se ha reducido en un 90%", añadió Hegseth, "y ayer, sus drones de ataque unidireccional disminuyeron en un 95%. Como el mundo está viendo, están actuando con absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo que estamos combatiendo", ratificó.

Los dichos se llevaron a cabo en una conferencia de prensa en el Pentágono este viernes, donde el secretario de Defensa estadounidense no aportó pruebas sobre el estado del máximo líder espiritual de Irán.

"El liderazgo de Irán no está en mejor estado; desesperados y escondidos, se han ocultado, acobardados como ratas", declaró Hegseth a los periodistas. "Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado ", agregó.

Pete Hegseth El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth.

Israel sospecha que Jameneí resultó herido al comienzo de la guerra

Existen sospechas por parte de Israel de que el Líder Supremo, Mojtaba Jameneí, sufrió heridas al inicio del conflicto. Desde que asumió el mando el 8 de marzo de 2026, no se registraron apariciones públicas del mandatario.

A través de un comunicado escrito difundido el jueves, el líder iraní juró represalias por la muerte de los mártires y ratificó la orden de clausurar el estrecho de Ormuz, una medida que ya impacta severamente el suministro global de crudo.

Hegseth dijo: “Ayer publicó un comunicado, bastante flojo, la verdad, pero no tenía voz ni video”. A lo que agregó, “Irán tiene muchísimas cámaras y grabadoras de voz, ¿para qué un comunicado escrito? Creo que ya saben por qué. Su padre está muerto. Tiene miedo, está herido, está huyendo y carece de legitimidad. Es un lío para ellos”.

Los bombardeos de Israel y EEUU acabaron con la vida de Alí Jamenei, desatando una guerra abierta en la región. En este contexto de crisis, Mojtaba Jamenei fue elegido recientemente para asumir el liderazgo que dejó su padre