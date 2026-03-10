EEUU anticipa el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra: "Será el día más intenso de ataques dentro de Irán"

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, confirmó que Washington lanzará la jornada de ataques más fuerte desde que comenzó la ofensiva militar conjunta con Israel.

Estados Unidos anticipó que este martes se registrará la jornada más intensa de bombardeos contra Irán desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel.

El secretario de Defensa estadounidense explicó que las operaciones militares continuarán intensificándose. “Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán” , expresó Hegseth durante una conferencia de prensa realizada en el Pentágono.

El funcionario sostuvo que la reacción del régimen iraní tras el inicio de la guerra (incluidos ataques contra países vecinos) fue interpretada por Washington como una señal de desesperación. Aunque admitió que la respuesta no fue completamente anticipada, aseguró que se trataba de un escenario posible dentro de los cálculos militares.

Según Hegseth, el comportamiento de Teherán también generó un efecto político en la región. Varios países árabes comenzaron a acercarse a Estados Unidos y permitieron el uso de bases militares y derechos de sobrevuelo para las operaciones, lo que (según indicó) está “aislando aún más a Irán” y modificando el equilibrio estratégico en Medio Oriente.

Durante la conferencia, el jefe del Pentágono reconoció que las tropas estadounidenses enfrentan riesgos en el marco de las operaciones. “Siempre hay algún riesgo ahí fuera” , afirmó, aunque evitó brindar detalles sobre eventuales misiones de búsqueda y rescate o situaciones operativas específicas.

La advertencia de Donald Trump por el estrecho de Ormuz

En paralelo a las declaraciones de Hegseth, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán respecto al tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del planeta.

El mandatario aseguró que Washington responderá con una ofensiva mucho mayor si Teherán intenta bloquear el paso de crudo por esa vía marítima estratégica. “Si Irán hace algo para detener el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, será atacado por Estados Unidos de América veinte veces más fuerte de lo que ha sido atacado hasta ahora”, afirmó.

Donald Trump enojado.jpg Donald Trump amenazó con una respuesta “20 veces más fuerte” si Irán intenta bloquear el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz. La Verdad

Trump también reforzó su mensaje con un tono particularmente duro dirigido al régimen iraní. “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, escribió en su cuenta de Truth Social. En otro tramo de su advertencia agregó: “Muerte, fuego y furia se abrirán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”.

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara durante el fin de semana que atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz. Según el comunicado del cuerpo militar, el tránsito marítimo en esa zona quedó interrumpido como consecuencia de la escalada del conflicto.