En Vivo
13 de marzo 2026 - 09:03

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel e Irán continúan con bombardeos mientras el petróleo sigue bajo presión pese a la liberación de producción rusa

Teherán sufre bombardeos en plenas protestas por el día de Quds.

Teherán sufre bombardeos en plenas protestas por el día de Quds. 

Por

El conflicto está a punto de cumplir 2 semanas de iniciado. Los mercados observan atentos la evolución del conflicto y su impacto en el precio del petróleo. En cuánto al enfrentamiento bélico, Teherán y Tel Aviv mantienen bombardeos cruzados, mientras Estados Unidos reconoce la baja de 4 militares.

Varias explosiones se escucharon durante la marcha del Día de Al-Quds en Teherán, donde miles de personas participaban en la movilización anual de apoyo al pueblo palestino. El episodio ocurrió mientras continúan los ataques de Estados Unidos e Israel en distintos puntos de Irán, en el marco del decimocuarto día de guerra.

De acuerdo con la televisión estatal iraní, una fuerte explosión sacudió al mediodía del viernes una plaza de la capital que se encontraba colmada de manifestantes reunidos para la conmemoración y produjo la muerte de una mujer que se encontraba presente. El llamado Día de Quds —que utiliza el nombre árabe de Jerusalén— es una jornada internacional de protesta que se celebra el último viernes del mes de Ramadán. Durante esa fecha, organizaciones y simpatizantes del mundo musulmán realizan movilizaciones para expresar solidaridad con el pueblo palestino.

En paralelo a la escalada militar en Medio Oriente, la administración de Donald Trump anunció el jueves una licencia temporal de 30 días que habilita a distintos países a comprar petróleo ruso y derivados actualmente varados en el mar pese a las sanciones. La medida representa la segunda flexibilización significativa de las sanciones vinculadas a la guerra en Ucrania en poco más de una semana. Las licencias permitirían, de manera excepcional, evitar la aplicación de las sanciones impuestas al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania, en un intento por estabilizar la oferta global de energía en medio del conflicto regional.

Live Blog Post

Wall Street amaga con un rebote, pero sigue la tensión y el petróleo no afloja

mercados bolsas acciones nyse.jpg
Dentro del sector macroeconómico, este viernes se conocerá el índice PCE de precios de EEUU de enero.

Dentro del sector macroeconómico, este viernes se conocerá el índice PCE de precios de EEUU de enero.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, tomando distancia de las bajas de ayer, el barril de petróleo volvió a los u$s100. La escalada de la guerra en Medio Oriente amenaza con avivar las presiones inflacionarias y complicar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana (Fed).

Leé la nota completa

Live Blog Post

Turquía denunció que las defensas aéreas de la OTAN interceptaron otro misil iraní

Misiles Irán a Israel.jpg
Según Turquía, este es el tercer misil que interceptan las defensas de la OTAN.

Según Turquía, este es el tercer misil que interceptan las defensas de la OTAN.

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que la OTAN neutralizó un tercer misil que ingresó al espacio aéreo turco. De acuerdo con el comunicado oficial, se trató de una munición balística lanzada desde territorio iraní que fue detectada y posteriormente interceptada por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la alianza desplegados en el Mediterráneo Oriental. Las autoridades señalaron que el incidente no dejó víctimas ni daños reportados.

El episodio se suma a otros eventos similares registrados en los últimos días. Tras una interceptación ocurrida el lunes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había advertido a Irán sobre las consecuencias de cualquier nueva “acción provocativa”. Desde Teherán, sin embargo, las autoridades negaron haber lanzado un misil en dirección a Turquía.

En ese contexto, Erdogan aseguró previamente que las fuerzas armadas turcas permanecen en estado de alerta desde el inicio de la guerra. Según explicó, el país mantiene un monitoreo permanente de su espacio aéreo durante las 24 horas mediante aviones de combate F-16, aeronaves de alerta temprana y aviones cisterna desplegados para reforzar la vigilancia.

Live Blog Post

Donald Trump: "Llevan 47 años asesinando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo los estoy asesinando. ¡Qué gran honor hacerlo!"

Guerra en Medio Oriente Trump saludo militar
Trump celebró los ataques a los líderes de Irán.

Trump celebró los ataques a los líderes de Irán.

El presidente estadounidense se defendió de las críticas por la guerra contra Irán, que el próximo sábado cumplirá 2 semanas desde su inicio. "Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y en otros aspectos. Sin embargo, si leen el periódico The New York Times, pensarían erróneamente que no estamos ganando".

"La Armada iraní ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra", agregó el repúblicano.

Por último, sobre el estado actual del conflicto, detalló: "Contamos con una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. Observen lo que les sucede hoy a estos desquiciados".

Live Blog Post

El ejército de Estados Unidos admite 4 bajas en un accidente de avión de reabastecimiento de combustible

image

Un avión militar estadounidense se estrelló en Irak el pasado jueves durante una misión de reabastecimiento. Tras esto, el Comando Central de Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro de los seis soldados que iban a bordo de la aeronave.

"Se están investigando las circunstancias del incidente. Sin embargo, la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo", aseguraron desde el Comando Central.

Live Blog Post

Donald Trump liberó la compra de petróleo ruso, en medio de la escalada del precio internacional

Petróleo EEUU Rusia crudo
La medida solo alcanzará al petróleo

La medida solo alcanzará al petróleo "actualmente varado en el mar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liberó temporalmente la prohibición para comprar petróleo ruso, medida vigente desde el inicio de la guerra con Ucrania, para contrarrestar el efecto del conflicto con Irán en el precio del combustible. Según confirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la política solo alcanzará al petróleo "actualmente varado en el mar".

La medida del mandatario republicano fue tomada en una jornada en la que el precio del petróleo volvió a superar los u$s100 por barril, mientras que Irán advierte que la cotización del crudo podría escalar hasta los u$s200 si continúa deteriorándose la seguridad en la región.

Leé la nota completa

