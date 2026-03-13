Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel e Irán continúan con bombardeos mientras el petróleo sigue bajo presión pese a la liberación de producción rusa

Live Blog Post

Turquía denunció que las defensas aéreas de la OTAN interceptaron otro misil iraní

Misiles Irán a Israel.jpg Según Turquía, este es el tercer misil que interceptan las defensas de la OTAN. Univ

El Ministerio de Defensa de Turquía informó que la OTAN neutralizó un tercer misil que ingresó al espacio aéreo turco. De acuerdo con el comunicado oficial, se trató de una munición balística lanzada desde territorio iraní que fue detectada y posteriormente interceptada por los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la alianza desplegados en el Mediterráneo Oriental. Las autoridades señalaron que el incidente no dejó víctimas ni daños reportados.

El episodio se suma a otros eventos similares registrados en los últimos días. Tras una interceptación ocurrida el lunes, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había advertido a Irán sobre las consecuencias de cualquier nueva “acción provocativa”. Desde Teherán, sin embargo, las autoridades negaron haber lanzado un misil en dirección a Turquía.

En ese contexto, Erdogan aseguró previamente que las fuerzas armadas turcas permanecen en estado de alerta desde el inicio de la guerra. Según explicó, el país mantiene un monitoreo permanente de su espacio aéreo durante las 24 horas mediante aviones de combate F-16, aeronaves de alerta temprana y aviones cisterna desplegados para reforzar la vigilancia.