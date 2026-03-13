Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Israel e Irán continúan con bombardeos mientras el petróleo sigue bajo presión pese a la liberación de producción rusa

Varias explosiones se escucharon durante la marcha del Día de Al-Quds en Teherán, donde miles de personas participaban en la movilización anual de apoyo al pueblo palestino. El episodio ocurrió mientras continúan los ataques de Estados Unidos e Israel en distintos puntos de Irán, en el marco del decimocuarto día de guerra.
Wall Street amaga con un rebote, pero sigue la tensión y el petróleo no afloja
Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este viernes, tomando distancia de las bajas de ayer, el barril de petróleo volvió a los u$s100. La escalada de la guerra en Medio Oriente amenaza con avivar las presiones inflacionarias y complicar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana (Fed).
Dejá tu comentario