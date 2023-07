Polémico: Donald Trump dijo que la cocaína hallada en la Casa Blanca es de Joe Biden y su hijo

"¿Alguien realmente cree que la cocaína encontrada en el ala oeste de la Casa Blanca es para el uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden?", escribió Trump en su red social, Truth Social, según la agencia de noticias Sputnik.

La vocera presidencial, Karine Jean-Pierre, afirmó que Biden, así como "la primera dama y su familia no estaban presentes en la Casa Blanca cuando se encontró la cocaína" , pues "se fueron el viernes y regresaron el lunes por la noche".

Trump, que aspiraba a ser reelecto, fue derrotado por Biden en las elecciones presidenciales de 2020, cuyo resultado se negó a reconocer, al punto que simpatizantes suyos atacaron el Capitolio en enero de 2021, el día que los legisladores de ambas cámaras debían proclamar al mandatario electo.

Tercera guerra mundial

Días atrás, el expresidente estadounidense Trump acusó otra vez a Biden de llevar a Estados Unidos a la Tercera Guerra Mundial. Fue durante un mitin en Carolina del Sur en el que, además, lo calificó de "incompetente".

"Joe Biden nos lleva al borde de una Tercera Guerra Mundial porque no sabe lo que hace", dijo Trump a sus partidarios en un acto de campaña en Carolina del Sur de cara a las elecciones presidenciales de 2024, y agregó: "No se puede llamar por error a Ucrania Irak y no se puede hacerlo dos veces".

Biden, de 80 años, es conocido por sus frecuentes lapsus. En una reciente comparecencia ante la prensa declaró que su homólogo ruso, Vladimir Putin, estaba perdiendo la guerra en Irak.

"En la situación con Rusia es mejor no tomar decisiones equivocadas porque estamos acercándonos a una Tercera Guerra Mundial", advirtió Trump, calificando a Biden de "descaradamente incompetente". En la misma línea, se jactó de que el país necesita su tipo de liderazgo para mantener a los estadounidenses a salvo y afirmó que, de ser elegido para una segunda presidencia, tendría el tipo de influencia para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en un día.