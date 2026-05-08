Asesor del líder supremo de Irán asegura que el estrecho de Ormuz es "tan valioso como una bomba atómica" + Seguir en









El funcionario defendió el peso estratégico del corredor marítimo más importante para el petróleo mundial y dejó abierta la posibilidad de que Teherán busque controlar definitivamente el paso. Las declaraciones llegan en medio de nuevos ataques entre Irán y EEUU.

El estrecho de Ormuz llegó a concentrar el paso del 25% del petróleo y gas licuado del mundo antes de quedar bloqueado de facto por Irán tras el inicio de la guerra. CENTCOM

Un consejero del líder supremo de Irán Mojtaba Jamenei declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, representa "una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica". Las declaraciones de este asesor en un video difundido por la agencia iraní Mehr se dan luego de que se reanudaran los ataques en el pasaje marítimo entre EEUU e Irán y al mismo tiempo que la Guardia Revolucionaria del Régimen Islámico confirmara el secuestro de un buque petrolero.

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A pesar de ser un pasadizo que no supera los 40 kilómetros de ancho, Ormuz fue hasta hace dos meses atrás un lugar por donde circulaba el 25% del petróleo y gas licuado del mundo. Sin embargo, fue bloqueado de facto por Teherán luego del inicio de las agresiones de Washington y Tel Aviv, lo que ha inflado los precios en el mercado de los hidrocarburos.

"Hemos descuidado durante años el privilegio del estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz representa una oportunidad tan valiosa como una bomba atómica", declaró Mohamad Mojber, asesor de Jamenei.

"Tener en las manos una posición que permite influir en la economía mundial con una sola decisión es una oportunidad importante", comentó y prometió no perder "en ningún caso los logros de esta guerra".

Además, el mismo Mohamad Mojber deslizó la posibilidad de que Irán se quede definitivamente con el control de Ormuz, ya que hasta antes de la guerra, el control del pasaje marítimo era compartido con su vecina Omán, de mucho menor capacidad militar que Teherán. Para la apropiación definitiva de Ormuz, el país persa podría apelar según Mojber, al "derecho internacional" o, si es necesario, el "derecho nacional".

En cuanto a Emiratos Árabes Unidos (EAU), país de la región y de estrecha relación con Washington, el consejero del supremo constató que "han sido castigados y lo serán aún más", luego de recientes agresiones con drones. "No han dejado de clamar que su país era un refugio seguro para las inversiones, pero hoy estamos presenciando la mayor fuga de capitales fuera de este país", afirmó sobre EAU. La Guardia Revolucionaria de Irán incautó un buque petrolero Estrecho de Ormuz Al Jazeera En paralelo, la agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, aseguró que la GRI secuestró un nuevo buque petrolero, aunque inicialmente no brindó detalles ni de la bandera, ni lugar de detención ni del destino final del navío. De lo que si se pudo saber, es que el carguero transportaba un cargamento de petróleo iraní y fue acusado por la GRI de "aprovecharse de las condiciones regionales para perjudicar y perturbar las exportaciones de petróleo iraní y los intereses de la nación iraní". El buque parece ser el Ocean Koi, con bandera de Barbados, sancionado a principios de este año por el Departamento del Tesoro de EEUU como parte de lo que Washington denominó la "flota paralela" de Teherán, utilizada para transportar productos hidrocarburíferos iraníes sujetos a sanciones.