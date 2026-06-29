Buscan a Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela + Agregar ámbito en









Tras el colapso del edificio en la costa costera, los brigadistas trabajan contra el reloj para dar con su paradero. El drama familiar generó un fuerte impacto digital y unió a la comunidad en cadenas de oración.

Luego de los fuertes terremotos en La Guaira, la desaparición del pequeño Lucas Gámez, de 8 años, despertó una enorme ola de solidaridad que trascendió fronteras.

La tragedia del edificio Miramar en Caraballeda mantiene en vilo a toda la sociedad en Venezuela. Tras los fuertes terremotos que azotaron al estado La Guaira, la desaparición de Lucas Gámez, de 8 años, despertó una enorme ola de solidaridad que trascendió fronteras.

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El drama familiar se transformó rápidamente en un símbolo de resistencia colectiva, movilizando a miles de personas que sostienen cadenas de oración por el rescate del menor y de su tío, quienes compartían el mismo departamento al momento del colapso de la estructura.

En el epicentro de la angustia están sus padres, Marcos Gámez y Blanca Martínez, dos ciudadanos venezolanos que residieron durante una década en la Argentina y hoy lideran una desesperada carrera contra el tiempo. Tras pasar varios días removiendo los escombros de la propiedad con sus propias manos, la familia pide apoyo urgente para sostener los operativos de búsqueda en la zona afectada.

"Por ahora no hemos tenido ningún contacto. Hace dos días hizo la intención de comunicarse, sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado. Estamos liberando la zona de escombros con una grúa", detalló Marcos este mediodía en diálogo con TN, reflejando el minuto a minuto de un rescate crítico.

Nayib Bukele se sumó al pedido por Lucas Gámez en Venezuela El drama que se vive en La Guaira escaló rápidamente a nivel internacional, sumando apoyos de mandatarios de la región. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respaldó públicamente la búsqueda de Lucas Gámez a través de sus redes sociales, donde destacó la entereza de la familia y la perseverancia de los brigadistas que trabajan contra reloj en el terreno.

“Muchas veces nos dijeron que no había señales de vida, pero la madre de Lucas ha mantenido la fe, y nosotros también. Durante varios días hemos estado trabajando con menos de un 0.01 % de probabilidades. Pero vamos a seguir. Para Dios no hay nada imposible”, manifestó el mandatario en su cuenta de Instagram, sintetizando el sentimiento de una comunidad que se resiste a perder la esperanza mientras remueve la última piedra.

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