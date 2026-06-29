Terremoto en Venezuela: Cancillería confirmó seis argentinos muertos y tres desaparecidos + Agregar ámbito en









El Gobierno informó que dos funcionarios ya trabajan en el país caribeño para asistir a la comunidad argentina afectada por los sismos.

Cancillería confirmó seis argentinos fallecidos y tres desaparecidos tras los sismos en Venezuela.

La Cancillería argentina desplegó una misión consular humanitaria en Venezuela tras los terremotos que dejaron al menos 1450 muertos y 3150 heridos. El operativo busca asistir a la comunidad argentina afectada por la tragedia, mientras seis compatriotas fueron confirmados como fallecidos y tres permanecen desaparecidos.

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El canciller Pablo Quirno explicó que la misión está integrada por dos funcionarios que ya trabajan en territorio venezolano. Según precisó, hasta el momento siete argentinos habían sido reportados como desaparecidos, aunque cuatro de ellos ya fueron localizados, por lo que continúan las tareas para encontrar a los otros tres.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informó que recibió 34 llamados de personas que ofrecieron ayuda humanitaria para colaborar con la emergencia que atraviesa el país caribeño.

El objetivo de la misión es "relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas", señaló Quirno en una publicación en X.

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Ayer, sábado 27, llegó a Venezuela la misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina, integrada por dos funcionarios encargados de relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 28, 2026

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por Cancillería, seis ciudadanos argentinos fallecieron como consecuencia del desastre. Además, se registraron tres grupos familiares, dos personas y un menor en situación de vulnerabilidad, una persona hospitalizada y 215 pedidos de asistencia recibidos por correo electrónico y teléfono celular. La cartera diplomática también habilitó una línea local para atender consultas y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Ya son 1450 los muertos y más de 3100 los heridos por los terremotos El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, informó que la cifra oficial ascendió a 1450 muertos y 3150 heridos como consecuencia de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia el pasado 24 de junio. Los movimientos sísmicos provocaron el derrumbe de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran magnitud. Según la iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela, de las 62099 personas reportadas como desaparecidas solo fueron encontradas 14905, por lo que 47.94 continúan sin ser ubicadas. Frente a la magnitud del desastre, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia y catalogaron a La Guaira como zona de desastre. En paralelo, organismos internacionales, gobiernos de la región y agencias humanitarias mantienen operativos especiales para asistir a la población, mientras persisten las tareas de búsqueda entre los escombros y el temor por nuevas réplicas.