Terremoto en Colombia: horas críticas para encontrar sobrevivientes mientras un nuevo sismo vuelve a sacudir la región

Una réplica de 3,6 volvió a sacudir la zona afectada por el terremoto del lunes, mientras los equipos de emergencia buscan a 496 desaparecidos.

Las autoridades colombianas mantienen los operativos de rescate mientras todavía hay 496 personas desaparecidas.

Colombia volvió a registrar un movimiento sísmico este jueves mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros dejados por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes. El nuevo temblor ocurrió en Chocó, donde las autoridades mantienen desplegados operativos para localizar sobrevivientes y asistir a las comunidades afectadas.

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El Servicio Geológico Colombiano informó que la réplica ocurrió a las 6:22, hora local ( 8:22 de Argentina ), y alcanzó una magnitud de 3,6 . El epicentro fue ubicado en el municipio de Nóvita, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 94 kilómetros.

El movimiento se produjo mientras continúan las réplicas registradas desde el terremoto principal, ocurrido el lunes a las 7.34. Aquel sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar y provocó graves daños en distintas zonas del país.

La nueva actividad sísmica mantiene la atención de las autoridades sobre las regiones más golpeadas. Los equipos de emergencia trabajan especialmente en los lugares donde todavía puede haber personas atrapadas bajo estructuras derrumbadas .

Las tareas de rescate continúan en diferentes puntos de Colombia , con equipos dedicados a remover escombros, localizar personas desaparecidas y atender a quienes resultaron heridos. Al mismo tiempo, se distribuyen suministros y se evalúa el estado de las infraestructuras dañadas.

El departamento de Chocó se encuentra entre las regiones más afectadas por el terremoto y sus posteriores réplicas.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabiliza 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas. Las autoridades advirtieron que el número podría modificarse a medida que los rescatistas logren acceder a zonas que todavía permanecen aisladas.

Los departamentos de Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca concentran buena parte de las consecuencias del terremoto. El desastre afectó viviendas y también provocó daños en rutas, centros de salud, instituciones educativas y otras instalaciones fundamentales.

La prioridad sigue siendo llegar a los lugares donde podría haber sobrevivientes. Los equipos mantienen los operativos mientras crece la preocupación por quienes continúan sin ser localizados después del devastador movimiento del lunes.

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre estructuras colapsadas para localizar a posibles sobrevivientes. @ELTIEMPO

El Gobierno prepara ayudas para los damnificados

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció una serie de medidas extraordinarias destinadas a las familias afectadas.

Entre ellas se incluyen ayudas para el pago de servicios públicos, subsidios para alquileres y alivios tributarios y financieros. El mandatario también informó que recurrirá al mecanismo constitucional de emergencia económica para acelerar la asignación de recursos y la respuesta estatal.

Además, el Gobierno dispuso la creación del “Fondo Milagro”, que buscará reunir aportes nacionales e internacionales para financiar la reconstrucción.

Los recursos estarán destinados a recuperar rutas, aeropuertos, hospitales, escuelas y viviendas, además de contribuir a la reactivación de las economías de las zonas afectadas.

Mientras los rescatistas continúan trabajando, las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevos movimientos y pidieron a la población seguir únicamente las recomendaciones oficiales. La emergencia permanece activa y la búsqueda de sobrevivientes continúa como la principal prioridad.