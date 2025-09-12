Quién es Tyler Robinson: el joven detenido por el crimen de Charlie Kirk

El chico es oriundo de Utah. Tras su detención por dispararle al activista, se conoció que estudió en la Universidad en la que sucedió el hecho y "se politizó en los últimos años".

Fuentes dicen que el jóven "se politizó" en los últimos años.

Autoridades de EEUU revelaron hoy la identidad del principal sospechoso y detenido por el crimen del activista conservador Charlie Kirk , que terminó con su vida. Se trata de un joven de 22 años oriundo de Utah, llamado Tyler Robinson.

Si bien contaba con un registro para votar, no lo hizo en las últimas elecciones de ese país. Sin embargo, un familiar suyo contó a los investigadores que Robinson “se había vuelto más politizado en los últimos años” , según declaró el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa este viernes.

Robinson creció en Washington, Utah, y obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah tras un buen historial académico. Sin embargo, abandonó sus estudios después de tan solo un semestre en 2021, según indicó la casa de estudios.

Los registros de votantes muestran que Robinson está registrado sin afiliación a ningún partido, aunque también figura como votante “inactivo”, lo que significa que no votó en al menos las dos elecciones generales más recientes.

tyler robinson Los investigadores descubrieron mensajes políticos grabados en la munición del rifle del crimen. Redes sociales

El gobernador Cox declaró que un familiar del joven se comunicó con un amigo de la familia el jueves por la noche. Luego, este tercero le informó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington que “Robinson les había confesado el incidente”.

Por su parte, el director del FBI Kash Patel informó que Robinson fue detenido cerca de las 22 del jueves luego de ser buscado por 33 horas.

sospechoso asesino charlie kirk Robinson había estudiado un semestre en la universidad en 2021. FBI

El presidente de EEUU Donald Trump dijo este viernes que este hombre fue detenido y está "bajo custodia". Además, dijo que espera que "reciba la pena de muerte".

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia”, dijo Trump durante una aparición en la cadena Fox News y también agregó que alguien “muy cercano a él lo entregó”.

“Tenemos a la persona que creemos que es la que estamos buscando, (…) condujeron hasta la sede de la policía y él está allí”. Pero advirtió que la noticia estaba “sujeta a cambios”.

Además, se expresó sobre el destino de este sospechoso si se lo encuentra culpable: “Bueno, va a ser declarado culpable, me imagino, y espero que reciba la pena de muerte”, dijo y agregó que "Kirk era la mejor persona, no se merecía esto".

Recientemente, el FBI había puesto a circular unas imágenes del sospechoso bajo la mira, tras pedir a la ciudadanía colaboración para acercar cualquier información o imágenes que ayudaran a encontrarlo.