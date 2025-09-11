El episodio de "South Park" que parodia a Charlie Kirk fue retirado de Comedy Central en EEUU







Titulado "Got a Nut", el episodio se estrenó el 6 de agosto. Kirk había reaccionado positivamente a un adelanto del episodio antes de su estreno.

Eric Cartman parodiando a Charlie Kirk en South Park.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, la señal estadounidense Comedy Central ya no emitirá repeticiones de un episodio reciente de South Park que se burlaba de él. El episodio sigue disponible en Paramount+.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Titulado "Got a Nut", el episodio se estrenó el 6 de agosto y vio al personaje Clyde Donovan lanzar un podcast donde defendió puntos de vista ofensivos, diciendo cosas como, "No se puede confiar en los judíos, los blancos son los desfavorecidos y las mujeres pertenecen a casa".

Luego prepara una mesa en la escuela primaria de South Park para "destruir a los estudiantes liberales progresistas", invitando a sus compañeros de clase a pasar al frente a un micrófono y "demostrar que [él] está equivocado", similar al formato del evento en el que Kirk fue asesinado el miércoles. Celoso del éxito de Clyde, Cartman pelea con Clyde y toma asiento mientras usa un atuendo y un peinado claramente destinados a imitar a Kirk. Más adelante en el episodio, Clyde recibe el "Premio Charlie Kirk para Jóvenes Maestros del Debate".

Qué había dicho Charlie Kirk sobre la parodia en South Park Kirk reaccionó positivamente a un avance del episodio que se estrenó en julio. "Sinceramente, mi primera reacción fue reírme un poco", dijo en una entrevista con Fox News Digital, comentando que solía ver South Park en el instituto y calificando la serie de "infractora de la igualdad de oportunidades". "Es bastante gracioso y demuestra el impacto cultural y la resonancia que nuestro movimiento ha logrado. Lo considero un honor".

“Como conservadores, necesitamos saber aceptar las bromas. No deberíamos tomarnos tan en serio”, añadió. “Eso es algo que la izquierda siempre ha hecho, en gran detrimento de sí misma y del movimiento. Mira, son comediantes profesionales. Probablemente me van a burlar, y creo que está bien. De eso se trata, de estar en la vida pública y marcar la diferencia”.

Aunque Kirk hizo estos comentarios antes de que el episodio se transmitiera en su totalidad, la foto de perfil de “The Charlie Kirk Show” tanto en Instagram como en TikTok muestra a Cartman con su atuendo de Kirk.