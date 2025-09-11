SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de septiembre 2025 - 15:57

El FBI difundió imágenes de un sospechoso por el asesinato de Charlie Kirk

El organismo solicita ayuda para identificar a la "persona de interés". Además compartió un formulario para aportar información

El FBI compartió imágenes del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk.

El FBI difundió las primeras fotografías de una “persona de interés” relacionada con el asesinato de Charlie Kirk, activista vinculado al trumpismo, ocurrido el miércoles durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. El organismo federal puso a disposición de la ciudadanía un formulario para aportar información sobre este individuo.

En la red social X, la agencia escribió: “Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 1-800-LLAME AL FBI”.

Detalles de la investigación

El agente especial Robert Bohls, en una conferencia de prensa, confirmó que el arma utilizada en el ataque era un “rifle de alto poder, de cerrojo”, ya recuperado en una zona boscosa hacia donde huyó el atacante tras el crimen.

Sobre el sospechoso, Bohls explicó: “Estamos trabajando con algunas tecnologías y formas de identificar a esta persona. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”.

Las autoridades señalaron que el presunto responsable “parece ser de edad universitaria”, lo que le permitió mezclarse entre los asistentes al evento sin levantar sospechas y escapar sin ser detectado en el momento. La investigación continúa en curso mientras el FBI refuerza el pedido de colaboración ciudadana para identificar y detener al responsable.

El asesinato de Charlie Kirk

Las autoridades de EEUU continúan con las investigaciones por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Entre las últimas novedades, el FBI recuperó el arma homicida a la par de seguir buscando al culpable. Al mismo tiempo, sostuvieron que encontraron "un buen video" del sospechoso del crimen, aunque aún no lo harán público.

En las últimas horas se liberaron dos sospechosos y por el momento no hay detenidos. El FBI, junto a autoridades estatales, insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana.

Kirk, fundador de Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello el miércoles, cerca de las 12:20 p.m. hora local (1820 GMT), mientras daba una conferencia en la Universidad Utah Valley, a las afueras de Salt Lake City.

Frente a la ausencia de resultados inmediatos, y con un clima generalizado de incertidumbre, el FBI reforzó su llamado a quienes presenciaron el hecho o cuenten con imágenes, videos o información relevante.

