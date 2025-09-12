Por segunda vez consecutiva, en quiebra: La cadena de cines de Miami que no sobrevivió a Netflix

Golpeada primero por el COVID, ahora la cadena de cines vuelve a solicitar la quiebra en un intento por salvar un negocio que parece no encontrar manera de competir con Netflix.

Después de sufrir el golpe del Covid, una cadena de cines entró en quiebra ante el avance del streaming.

La industria del cine en Estados Unidos vuelve a recibir un golpe fuerte: CMX Cinemas , con sede en Miami, presentó por segunda vez en cinco años su quiebra , bajo el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota. La filial de Cinemex Holdings USA, perteneciente al grupo mexicano, ya había enfrentado este escenario en 2020, cuando la pandemia obligó al cierre de sus salas.

Si bien la primera quiebra se vinculó a la crisis del COVID-19, esta segunda caída refleja un problema más profundo: el público cambió de hábitos y cada vez es más difícil competir con Netflix , Disney+ o Max .

CMX llegó a Estados Unidos en 2016 con una propuesta distinta: salas premium con butacas reclinables, servicio de gastronomía dentro de la sala y tecnología de vanguardia. En su momento, se presentó como un plan ambicioso, pero lo que parecía un diferencial terminó siendo insuficiente frente al cambio cultural y a la crisis económica.

Esta es la segunda vez que la empresa CMX intenta un salvataje para no ir a la quiebra definitiva.

Los documentos contables muestran que los activos actuales de la empresa apenas alcanzan entre 100.000 y 500.000 dólares , mientras que sus pasivos no superan los 50.000. Las cifras son mucho menores a las de 2020, cuando la deuda superaba los 100 millones. Aun así, el panorama sigue siendo crítico, porque lo que está en juego no son solo balances, sino directamente la viabilidad del negocio.

En su momento, CMX intentó salir de la quiebra con un plan de reestructuración, que le permitió mantener parte de sus operaciones. Sin embargo, la recuperación fue más lenta de lo esperado. La asistencia nunca volvió a los niveles previos al coronavirus, y la empresa no pudo sostener su modelo premium en un contexto en el que muchos consumidores priorizan precio y comodidad antes que lujo.

La situación de CMX no es aislada. Otras cadenas, como Cineworld (dueña de Regal), también se declararon en quiebra en 2022, incapaces de manejar su deuda multimillonaria. Incluso AMC, la mayor cadena del mundo, logró sobrevivir solo gracias a la emisión de acciones y bonos, además de un inesperado rescate por parte de pequeños inversores.

CMX-Cinemas-quiebra Cuando CMX Cines llegó a Miami lo hizo con una propuesta de salas premium que hoy parece no ser lo suficientemente atractiva contra el streaming.

El cine, el streaming y la crisis

El problema no se reduce a una sola empresa: es toda la industria la que enfrenta un dilema existencial. Por un lado, las plataformas de streaming ofrecen estrenos inmediatos, maratones sin horarios y precios accesibles, algo muy difícil de igualar para una salida tradicional al cine. Por otro, el aumento del costo de vida en Estados Unidos hace que para muchas familias la experiencia de ir al cine quede en segundo plano.

La pregunta que queda flotando es si aún existe espacio para las salas físicas en un mundo dominado por lo digital. Algunos analistas sostienen que habrá lugar para experiencias muy puntuales —películas-evento, estrenos de gran escala o funciones especiales—, pero que el negocio masivo como se lo conoció durante décadas podría estar llegando a su fin.