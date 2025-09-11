Crimen de Charlie Kirk: Trump culpó a la "izquierda radical"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump responsabilizó a la "izquierda radical" por el asesinato del líder conservador Charlie Kirk y prometió justicia en medio de fuertes críticas a su retórica.

Donald Trump rompió el silencio sobre el asesinato de Charlie Kirk y acusó a la izquierda de fomentar violencia.

El asesinato de Charlie Kirk , referente conservador y fundador de Turning Point USA , provocó un cimbronazo político en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Utah, durante una charla universitaria, y rápidamente el presidente Donald Trump salió a fijar postura con un mensaje cargado de emotividad y acusaciones directas.

En un video difundido en Truth Social, el mandatario dijo sentirse “ lleno de dolor e ira por el atroz asesinato ” de Kirk y lo definió como “un patriota que dedicó su vida al debate abierto y a su país” . Con un tono solemne, pidió a Dios por la familia del activista y advirtió que este episodio marca “un momento oscuro para EE.UU.” .

Pero lo más fuerte del discurso estuvo en el terreno político: Trump no dudó en responsabilizar a la “izquierda radical” , a la que acusó de fomentar un clima de odio que habría desembocado en este tipo de ataques. Recordó el intento de asesinato en su contra y otros hechos recientes para trazar una

El mandatario fue más allá y prometió que su administración “perseguirá sin descanso a quienes participaron directa o indirectamente de su muerte”, al tiempo que pidió unidad a sus seguidores: “No podemos permitir que el miedo ni la violencia silencien nuestras voces. Defenderemos la libertad de expresión y la seguridad de cada ciudadano”.

Al mismo tiempo, exmandatarios de distinto signo político expresaron su repudio a la violencia. George W. Bush llamó a erradicar la hostilidad del espacio público y sostuvo que los adversarios no deben ser vistos como enemigos, sino como conciudadanos. Bill Clinton pidió una “profunda introspección” y un compromiso con el debate pacífico, mientras que Barack Obama y Joe Biden coincidieron en remarcar que aún no se conocen los motivos del ataque, pero que la democracia no puede tolerar semejante violencia.

Quién era Charlie Kirk

Charlie Kirk

Charlie Kirk tenía 30 años y había construido una figura pública desde muy joven. A los 18 cofundó Turning Point USA (TPUSA), una organización estudiantil conservadora que buscó instalarse en universidades tradicionalmente asociadas con posiciones liberales.

Con un estilo confrontativo, se hizo popular en redes sociales y en su podcast, donde discutía sobre identidad de género, cambio climático, fe y valores familiares. Para sus seguidores era un referente de la libertad de expresión, mientras que sus críticos lo veían como un agitador que alimentaba divisiones.

Kirk estaba casado, tenía dos hijos y se definía como un hombre de profunda fe cristiana, rasgo que también fue subrayado por Trump en su mensaje.

Liberaron a los dos sospechosos

La investigación judicial sigue en marcha. Dos jóvenes que habían sido detenidos inicialmente fueron liberados tras declarar, aunque permanecen bajo la lupa de las autoridades. Según fuentes locales, no hay todavía una acusación formal y el caso continúa bajo análisis.

Esa falta de certezas alimenta tanto la especulación política como la presión social. Mientras la familia de Kirk recibe muestras de apoyo de todo el espectro político, la Justicia intenta esclarecer qué llevó a alguien a disparar en pleno campus universitario.