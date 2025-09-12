Crimen de Charlie Kirk: Donald Trump dijo que el sospechoso ya "está bajo custodia"

El presidente de EEUU dijo que habrían encontrado al presunto autor, luego de que fuera entregado por un allegado. Además dijo que espera que pague "con la pena de muerte".

Tras conocerse las primeras imágenes del sospechoso principal por el crimen del activista Charlie Kirk , el presidente de EEUU Donald Trump dijo este viernes que este hombre fue detenido y está "bajo custodia". Además, dijo que espera que "reciba la pena de muerte".

“Creo, con un alto grado de certeza, que lo tenemos bajo custodia”, dijo Trump durante una aparición en la cadena Fox News y también agregó que alguien “muy cercano a él lo entregó”.

El presidente precisó que la vinculación para encontrarlo refiere a un pastor y al padre del sospechoso: “Fue un pastor, y el pastor acudió a un amigo —un pastor que, por cierto, está involucrado en las fuerzas del orden, y cuyo buen amigo es un alto sheriff de EEUU".

En esa línea, agregó que "ellos se encargaron del asunto y luego fue el padre (del sospechoso) quien se involucró”; no aclaró si el padre estaba al tanto del presunto delito de su hijo.

Trump habló en Fox News para informar que "ya tienen" al principal sospechoso.



“Tenemos a la persona que creemos que es la que estamos buscando, (…) condujeron hasta la sede de la policía y él está allí”. Pero advirtió que la noticia estaba “sujeta a cambios”.

Además, se expresó sobre el destino de este sospechoso si se lo encuentra culpable: “Bueno, va a ser declarado culpable, me imagino, y espero que reciba la pena de muerte”, dijo y agregó que "Kirk era la mejor persona, no se merecía esto".

Recientemente, el FBI había puesto a circular unas imágenes del sospechoso bajo la mira, tras pedir a la ciudadanía colaboración para acercar cualquier información o imágenes que ayudaran a encontrarlo.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

El agente especial Robert Bohls, en una conferencia de prensa, confirmó que el arma utilizada en el ataque era un “rifle de alto poder, de cerrojo”, ya recuperado en una zona boscosa hacia donde huyó el atacante tras el crimen.