Reino Unido: Rishi Sunak fue elegido nuevo primer ministro

El anuncio llega tan solo minutos después de que Mordaunt señalara en un mensaje difundido a través de Twitter que Reino Unido vive "tiempos sin precedentes". Así, aclaró que los miembros del partido tomaron una decisión "de buena fe y por el bien del país".

"Como resultado, hemos elegido al que será nuestro próximo primer ministro. Esta es una decisión histórica y muestra, una vez más, la diversidad del talento que existe en nuestro partido. Rishi tiene todo mi apoyo", agregó.

Un camino allanado por Boris Johnson

Johnson, cuya postulación dividía al Partido Conservador, afirmó el domingo por la noche en un comunicado que tenía los 100 apoyos necesarios para presentarse, pero que prefería no hacerlo a raíz de la fractura en la formación. "En los últimos días llegó a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. No se puede gobernar con eficacia si no hay un partido unido en el Parlamento", dijo.

Su retirada, que ocupaba las portadas de la prensa de Reino Unido este lunes, abrió el camino a la victoria de Rishi Sunak, de 42 años y que con su renuncia inició la sangría del gobierno de Boris Johnson, había perdido justamente la carrera para sucederlo contra Liz Truss, efímera primera ministra que renunció tras apenas 45 días en el poder.

Este hijo de inmigrantes indios, que estudió en las mejores escuelas y que es un rico exbanquero, será el primer dirigente surgido de una minoría étnica en gobernar el país.

Durante un intenso fin de semana de negociaciones, Sunak anunció el domingo su candidatura. "Quiero enderezar nuestra economía, unir nuestro partido y actuar por nuestro país", declaró en Twitter, prometiendo "integridad, profesionalidad y responsabilidad".

Reino Unido y una crisis sin precedentes

Sunak fue el único candidato con los 100 apoyos necesarios. La otra candidata, la ministra de Relaciones con el Parlamento, Penny Mordaunt, no llegó a esa cifra pese a intensas negociaciones y a que, en la anterior votación, era una de las favoritas.

Mordaunt indicó el domingo por la noche que continuaba en carrera, presentándose como la persona que podía unir al partido. "Al tomar esta difícil decisión, (Boris Johnson) puso al país por delante del partido, y al partido por delante de él mismo", tuiteó este lunes por la mañana. "Trabajó para garantizar el mandato y la mayoría de la que disponemos. Deberíamos utilizarlos correctamente, y sé que trabajará con nosotros para hacerlo", agregó.

Rishi Sunak se convertirá en el quinto primer ministro desde el referéndum del Brexit de 2016, que abrió una página de turbulencias económicas y políticas en el Reino Unido.

Sunak, defensor de la ortodoxia presupuestaria, seduce a gran parte del Partido Conservador en momentos en que el Reino Unido atraviesa una fuerte crisis económica y social agravada por las idas y vueltas de Liz Truss que desestabilizaron a los mercados y hundieron a la libra.