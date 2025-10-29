El Gobierno dispondrá el "alerta máxima" en las fronteras con Brasil tras el megaoperativo en Río de Janeiro Por Liliana Franco







Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En las últimas horas, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, confirmó que “no hay argentinos involucrados"

La minsitra detalló las medidas que tomará el Gobierno ante el megaoperativo policial en Brasil.

El gobierno de Javier Milei confirmó que extremará medidas de seguridad en las fronteras en respuesta de la escalada de violencia que se vivió en la ciudad de Río de Janeiro, tras el megaoperativo llevado adelante por el gobierno de Lula da Silva con el objetivo de actuar contra el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río de Janeiro que opera en favelas y barrios densamente poblados.

En detalle, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le confirmó a Ámbito que dispondrá una reunión en el Ministerio de Seguridad Nacional para decidir el curso de acción. "Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo de lugar, de la centralidad del conflicto en Río", ahondó la funcionaria que dejará su cargo el próximo 10 de diciembre, para asumir como senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado martes, Río de Janeiro fue sede una de una masiva operación policial en los complejos de favelas de Alemão y Penha, donde se buscaban ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho. El enfrentamiento - que reflejó el uso de drones, bombas y armamento pesado de ambos lados - resultó en la muerte de al menos 120 personas, entre ellos cuatro agentes de las fuerzas de Seguridad, según confirmó la Densoría Pública regional.

En este sentido, Bullrich explicó que una "alerta máxima" significa "mirar con cuatro ojos a todos los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no, por supuesto, no confundiendo turistas". Así, aseguró que el foco estará puesto "en la triple frontera y en Tancredo Neves" donde registraron "mucho movimiento" por lo que se desplegará "un sistema de alerta". En las últimas horas, el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, también llevó tranquilidad a la ciudadanía al detallar que "no hay argentinos involucrados" en los enfrentamientos.

El futuro de Patricia Bullrich Tras confirmar las medidas en las fronteras, la funcionaria se refirió al futuro que tendrá el Ministerio de Seguridad, cartera que abandonará, recién, el próximo 10 de diciembre, para asumir como senadora. "Esa es la transición lógica, ¿no? Seguir hasta el último día, hasta que asuma como senadora, seguir a cargo del ministerio, y mientras tanto ordenar el ministerio con todo el equipo y con quien va a suceder y ser el próximo ministro de seguridad de la nación".

Patricia Bullrich Bullrich se impuso por amplia diferencia en CABA y llegará a su primera experiencia en el Senado. @PatoBullrich La ministra no ahondó sobre la danza de nombres que surgen como posibles reemplazos sino que aseguró que, quién sea asuma el cargo, deberá "seguir con la filosofía que hemos impuesto en la Argentina, hemos derrumbado la filosofía zafarronista y hemos planteado la filosofía de el que las hace, las paga". "Ha dejado de ser una consigna para hacer una realidad. Con la sociedad, defendemos a la sociedad, a las víctimas y siempre contra los delincuentes", remarcó. Al ser consultada por este medio sobre sus expectativas por su llegada a la Cámara alta, Bullrich admitió: "Estoy comenzando recién a interiorizarme de cómo va ser la tarea en el senado. Tenemos una tarea principal, que es armar una mayoría, así que esa va a ser". La lista de senadores por CABA que presentó el Gobierno en los comicios del pasado domingo fue encabezada por Bullrich y obtuvo el 50,32% de los votos. "Nunca fui senadora, fui diputada, así que una experiencia en un lugar donde tenemos que lograr construir una mayoría, y esa va a ser mi tarea", concluyó..