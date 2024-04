Rusia vetó resolución de la ONU para impedir carrera armamentística nuclear en el espacio

La nación presidida por Vladimir Putin afirmó que la resolución de la ONU era “absurda y politizada” y no iba lo suficientemente lejos.

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, de los cuales 13 votaron a favor de la resolución, mientras que China se abstuvo y Rusia la rechazó, ya que consideró que la medida está politizada y que no iba lo suficientemente lejos en la prohibición de todo tipo de armamento en el espacio.

La política buscaba que los países no desarrollaran ni desplegaban armas nucleares ni otros tipos de armas de destrucción masiva en el espacio, algo que se prohibió en un tratado internacional de 1967 que incluye a Rusia y a Estados Unidos.

Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield , afirmó tras la votación que si bien Vladímir Putin confirmó no tener intención de desplegar armas nucleares en el espacio, el veto ruso plantea la interrogante sobre lo que puede estar ocultando el gobierno.

El anuncio de la resolución se dio el 18 de marzo por la misma Thomas-Greenfield, luego que desde la Casa Blanca difunda la información de que Rusia había desarrollado una “preocupante” tecnología de armamento antisatélite, aunque tal armamento aún no se encuentra operativo.

La posición de Rusia ante la resolución de la ONU

Sin embargo, luego de aquella información, Putin declaró que Moscú no piensa en desplegar armas nucleares en el espacio y que Rusia solo había desarrollado una capacidad espacial similar a la de los Estados Unidos.

Vassily Nebenzia 2.jpg Vassily Nebenzia, embajador ruso ante la ONU.

Por su parte, el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo al Consejo antes de la votación que la resolución era “absurda y politizada”. Asimismo, propuso una enmienda al proyecto que decía que una carrera armamentística en el espacio debía referirse a todo tipo de armas, no sólo a las nucleares y otras armas de destrucción masiva. No obstante, con siete votos a favor, siete en contra y una abstención, la propuesta rusa fue rechazada, ya que no llegó a los nueve votos necesarios para la aprobación.