Salud: en Europa alertan por la caída de las vacunaciones y la suba de casos de sarampión y tosferina + Seguir en









Representantes de la Comisión Europea, junto a las oficinas regionales de la OMS y UNICEF, sostuvieron un encuentro estratégico. Allí, se destacó el éxito de los programas de inmunización en el continente: mediante el uso efectivo de las vacunas, la región se mantuvo "libre de polio endémica desde el año 2002".

Propuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca resaltar cómo la vacunación resulta esencial para evitar enfermedades y salvaguardar la salud de las personas.

Con el fin de conmemorar la Semana Europea de la Inmunización, del 19 al 25 de abril, la Comisión Europea, la OMS y UNICEF se unieron para resaltar el impacto vital de las vacunas. Las estadísticas son contundentes: en los últimos 50 años, la inmunización ha salvado 154 millones de vidas a nivel mundial.

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En el contexto europeo, los logros son igualmente notables. Gracias a estas campañas, la región se mantuvo "libre de polio endémica" desde hace más de dos décadas. Además, entre 2000 y 2024, las tres instituciones reportan caídas drásticas en enfermedades clave: la rubéola se redujo en más del 99%, la difteria en un 90% y las paperas en un 95%.

No obstante, persisten señales preocupantes: el descenso en la cobertura de vacunación provocó que en 2024 se registraran 298.000 casos de tos ferina y más de 127.000 de sarampión, alcanzando para esta última enfermedad su cifra más alta en 27 años. Italia no es ajena a esta tendencia, con un incremento notable de contagios y hospitalizaciones debido a la falta de inmunización en grupos vulnerables.

Contrastes en la cobertura vacunal: la situación en Europa "También en nuestro país hay enfermedades infecciosas como la polio, la difteria o la rubéola, de las cuales hoy no se registran casos gracias a la cobertura vacunatoria, que debe mantenerse para no perder los logros obtenidos", expresó Anna Teresa Palamara, jefa del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto Superior de Salud.

"Para otras patologías, sin embargo, la situación es más compleja: el sarampión, por ejemplo, sigue presente y circulando en Italia, con 529 casos registrados en 2025. Entre los ejemplos menos virtuosos podemos citar también el VPH", agregó.

La agencia europea emitió un informe subrayando que, hoy en día, la inmunización para adolescentes de ambos sexos es una recomendación oficial en toda la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. Sin embargo, persisten disparidades significativas en el alcance de estas medidas. Mientras naciones como Islandia, Noruega y Portugal presentan una cobertura excelente, superior al 90%, otros países como Bulgaria, Eslovaquia y Rumania están lejos de alcanzarla. Por su parte, Italia presenta un avance moderado, con una tasa de vacunación que ronda el 50% en las niñas y el 45% en los niños.