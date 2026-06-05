La ONU advirtió que el cierre del estrecho de Ormuz agudizó el hambre en el mundo

El dato lo arrojó su Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, a meses de haber notificado un primer número. Ahora, indicó que esa cifra aumentó y recalcó que también creció el valor de productos básicos.

En el mundo 320 millones de personas ya sufrían inseguridad alimentaria aguda según vaticinó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas cuando en marzo.

El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente aumentó el hambre en el mundo, según advirtió este viernes la ONU. En esa línea, la entidad sostuvo que más de 40 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria y sumarse así a cerca de 300 millones que ya se encuentran en esta situación.

El dato lo arrojó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, que en marzo de este año sostuvo que en el mundo 320 millones de personas se encontraban atravesando hambre aguda. En esa ocasión, no obstante, vaticinó que la situación podría empeorar.

Ahora, casi 45 millones de personas adicionales podrían verse en esa situación si la guerra -que estalló a finales de febrero en Irán por parte de EEUU e Israel- no terminaba antes de junio y el precio del barril de petróleo superaba los 100 dólares.

"Lamentable el escenario negativo se está concretando. El cierre (del estrecho) de Ormuz se traduce en un aumento del hambre", declaró a la AFP el director del servicio de análisis de seguridad alimentaria del PMA Jean-Martin Bauer y subrayó el aumento de los precios de productos básicos como arroz y trigo.

El PMA teme además "efectos de contagio" debido a los precios del combustible y los alimentos, las pérdidas de ingresos y las perturbaciones comerciales . "Lo que se perfila es el regreso de una crisis mundial del costo de la vida similar a la que conocimos en 2022", advirtió Bauer.

estrecho de ormuz El PMA teme además "efectos de contagio" debido a los precios del combustible y los alimentos, las pérdidas de ingresos y las perturbaciones comerciales.

A su vez, indicó que en 2022 "los programas humanitarios estaban mejor financiados" y había cooperantes en lugares donde ya no están. Bauer afirmó a periodistas este viernes en Ginebra que el PMA se prepara para una "ruptura de suministro" el próximo mes, lo que significa que no habrá comida disponible para la distribución.

"Quienes sufrirán las consecuencias de esta situación serán niños muy vulnerables menores de cinco años", avisó y recalcó que ya existe un riesgo de hambruna en una región somalí.

La organización estima que ayudará a 1,5 millones de personas menos de lo previsto inicialmente en 2026 y advierte que si la guerra en Medio Oriente continúa durante seis meses, más de 9 millones de personas podrían quedarse sin asistencia.

Irán suspende el diálogo con EEUU tras los ataques de Israel en el Líbano y eleva la tensión en el estrecho de Ormuz

Irán suspendió las conversaciones con Estados Unidos y profundizó la crisis diplomática que atraviesa Medio Oriente. La decisión fue comunicada por medios estatales iraníes luego de que Teherán denunciara que las recientes operaciones militares de Israel en el Líbano constituyen una violación de los compromisos asumidos durante las negociaciones para sostener el alto el fuego vigente en la región.

La medida representa un nuevo obstáculo para los esfuerzos diplomáticos destinados a frenar un conflicto que ya se extiende desde hace tres meses y que generó consecuencias políticas, económicas y militares en varios países.

Según informó la agencia iraní Tasnim, el equipo negociador de la República Islámica decidió interrumpir el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de mediadores internacionales como respuesta a la ofensiva israelí en territorio libanés.