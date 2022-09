Silvio Berlusconi se negó a cantar Bella Ciao al votar en Italia: "Me criticarían mucho"

Convertido en uno de los personajes más buscados de la política italiana pese a las opiniones dispares sobre sus cuatro Gobiernos, el eurodiputado y hoy candidato a senador Silvio Berlusconi fue de los líderes más locuaces tras votar.

De larga trayectoria como presidente del Milan, el además jefe político de Fuerza Italia cerró su mediática gira electoral matutina con una metáfora desde un bar milanés: "Superaremos el 10% y yo voy a estar en la cancha para ser el director técnico del nuevo Gobierno", que espera formar con sus aliados Giorgia Meloni de Hermanos de Italia y Matteo Salvini de la Liga.

"Me criticarían mucho"

Cuando salía de su colegio electoral, Berlusconi fue abordado por un reportero del programa de televisión "Le Iene", quien le pidió que cantara "Bella Ciao".

"No, no puedo, me criticarían mucho", explicó el ex primer ministro y actual propietario del club Monza.

Preguntado si "Bella Ciao" es una canción de la izquierda italiana, Berlusconi añadió: "Francamente, se utiliza como izquierda. Al principio creo que era una buena canción y ya está", concluyó.

El presidente de Forza Italia votó en la sede de la escuela primaria en via Fratelli Ruffini, en Milán, y subrayó que esta es la primera vez que ve una cola en una votación. "Nunca he visto filas en otros años", dijo, acompañó de su pareja Marta Fascina.