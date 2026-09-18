Fiyi declaró una emergencia por VIH luego de confirmar que 1 de cada 60 habitantes está infectado

Su gobierno reforzará los programas para combatir el aumento de nuevas infecciones. Últimos registros arrojaron que 9.000 personas vivían con VIH en 2025, mientras el país tiene menos de un millón de habitantes.

Las cifras más recientes mostraron que unas 9.000 personas vivían con VIH en 2025 en un país que tiene menos de un millón de habitantes.

Fiyi declaró una emergencia nacional por VIH luego de estimaciones que arrojaran que una de cada 60 personas en la nación insular del Pacífico estaba infectada . Su gobierno reforzará los programas de pruebas y tratamiento para combatir un aumento de nuevas infecciones.

Las cifras más recientes mostraron que unas 9.000 personas vivían con VIH en 2025, mientras el país tiene menos de un millón de habitantes, de acuerdo con la agencia de la ONU. Además, sólo el 39% de los pacientes conocía su estado serológico y apenas el 22% estaba recibiendo tratamiento antirretroviral.

Funcionarios de Fiyi señalaron que uno de cada 60 adultos en el país tiene VIH, comparados con uno de cada 167 hace cinco años, mientras entre las mujeres embarazadas, una de cada 50 tiene VIH. "Esto significa que el VIH es ahora una crisis nacional y el gobierno lo está tratando como tal. Nada de seguir como si nada", afirmó el ministro de Salud de Fiyi, Antonio Lalabalavu, en un video publicado en Facebook.

El funcionario declaró que a la enfermedad se le había otorgado el estatus de “brote” en enero de 2025, pero indicó que el gabinete decidió este mes que esa respuesta ya no era suficiente y debía elevarse a la designación de emergencia nacional. Eso exigía que las agencias gubernamentales trabajaran junto con el ministerio de Salud para abordar el problema, explicó.

El funcionario declaró que a la enfermedad se le había otorgado el estatus de “brote” en enero de 2025. Cuidate Plus

El aumento de casos en Fiyi, "un recordatorio de que el sida no terminó"

“Se trata de proteger a las personas, no de juzgarlas, no de estarlas mirando, no de avergonzarlas”, destacó Lalabalavu y analistas señalan que la crisis fue impulsada en parte por el creciente uso de metanfetamina inyectada, que se disparó en todo el Pacífico a medida que los traficantes utilizan a los países insulares como centros de tránsito para las drogas.

Las tasas de VIH en las naciones insulares del Pacífico son bajas, excepto en Papúa Nueva Guinea, donde las infecciones aumentaron desde 2010 hasta alcanzar las cifras más altas y de crecimiento más rápido de la región. El gobierno declaró allí una crisis nacional por VIH en junio de 2025.

Incluso en países con tasas bajas, las autoridades temen brotes. La mayoría de las naciones insulares del Pacífico tiene poblaciones muy pequeñas y no todos los servicios de salud están financiados o disponibles, lo que dificulta frenar la propagación de la transmisión. La crisis de Fiyi fue “un duro recordatorio para el mundo de que el sida no terminó”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de Onusida, Winnie Byanyima.