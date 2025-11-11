Subastan el "tesoro" de un hombre que murió en el Titanic: cuánto sale y cuál es su historia







Los recuerdos del empresario Frederick Sutton, quien perdió la vida en el naufragio del Titanic, saldrán a subasta el 22 de noviembre. El valor total supera los u$s100.000.

Frederick Sutton vivía en Estados Unidos y viajó a Inglaterra por cuestiones de salud. Se embarcó en el Titanic por una recomendación de su médico y perdió la vida en el accidente. REUTERS

Un conjunto de objetos que pertenecieron a Frederick Sutton, un empresario estadounidense que murió en el Titanic, será subastado el próximo 22 de noviembre. La casa Henry Aldridge & Son estimó que el valor total del lote supera los u$s100.000 y forma parte del legado que Sutton dejó tras el naufragio.

Sutton tenía 62 años en 1912 y residía en Estados Unidos. Por problemas de salud, su médico le recomendó un viaje en barco para aliviar los dolores. Así fue como decidió embarcarse en el Titanic el 12 de abril, en Southampton. Pagó 32 libras, 6 chelines y 5 peniques por el pasaje número 36963, que le dio acceso al camarote D-50.

Frederick Sutton titanic Las circunstancias de su muerte no están del todo claras. Patch Según los registros, el empresario habría sido sorprendido por el choque con el iceberg mientras se encontraba en su cuarto. Sin embargo, otras versiones sostienen que logró subir a un bote salvavidas antes de que el buque se hundiera entre el 14 y el 15 de abril.

Los restos y los objetos recuperados El cuerpo de Sutton fue hallado por el transatlántico MacKay Bennett, contratado para recuperar a las víctimas del Atlántico Norte. Sus restos fueron sepultados en el mar el 22 de abril, dentro de la bolsa de arpillera N°46, amarilla por el paso del tiempo. Ese mismo saco será subastado con un precio base de u$s27.617 y podría alcanzar los u$s59.179.

titanic subasta La bolsa de arpillera N°46, que contuvo los restos de Sutton, es una de las piezas más valiosas de la subasta. El lote incluye también la lista de pasajeros de primera clase que Sutton había guardado. “Esta lista muestra las marcas de haber estado sumergida en el Atlántico Norte y de haber sido recuperada junto con las pertenencias del Sr. Sutton”, detalló la casa de subastas. El valor inicial es de u$s39.453 y podría trepar hasta los u$s105.208.

Cartas, retratos y documentos históricos Entre las piezas más valiosas figura una carta escrita por los hijos de Sutton, donde se cita el testimonio del sobreviviente George Brayton. Fue él quien les informó que su padre había alcanzado un bote, aunque en los días previos mostraba signos de mala salud. carta titanic La lista de pasajeros de primera clase, dañada por el agua del Atlántico, fue restaurada por expertos. Esa carta puede conseguirse por u$s470, aunque se espera que el precio se triplique. También se incluirán un retrato del empresario, notas de White Star Line sobre los procedimientos de recuperación y un servicio fúnebre en honor a las víctimas. Este será el primer tramo del tesoro de Frederick Sutton. La segunda parte de la colección, que guarda más de un siglo de historia, será puesta en venta en abril de 2026.

