Oleada de bombardeos de Israel a la capital de Irán: habrían destruido el aeropuerto de Teherán

A una semana del inicio del conflicto, se registra un incendio en el aeropuerto de la capital iraní. Arabia Saudita interceptó una serie de misiles iraníes.

Las fuerzas israelíes habrían dado contra objetivos civiles iraníes. Agencia NA

Se recrudece el conflicto bélico en Medio Oriente: ante un ataque de misiles de Irán a Tel Aviv, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de bombardeos contra objetivos estratégicos de la capital iraní, Teherán, y habrían destruido el aeropuerto. Inició la repatriación de argentinos varados en los países involucrados.

A una semana del inicio del conflicto, se conocieron imágenes que mostraban incendios en Teherán, con foco en la zona oeste de la ciudad, producto de ataques israelíes durante la medianoche del viernes. Previamente, Israel encendió las alertas en distintas regiones del país, luego de que se registrarán explosiones en Tel Aviv, uno de sus centros económicos. El Estado hebreo aseguró que no se registraron víctimas fatales pero pidió que la población resguardada en refugios evacúe los territorios en peligro.

Por su parte, Irán avanzó con una serie de ataques contra Arabia Saudita, uno de los aliados de EEUU e Israel. Si bien las fuerzas árabes informaron la intercepción de un misil con destino a una base aérea en su capital, Riad, también difundieron la destrucción del yacimiento petrolífero de Shaybah, en una zona desértica al sur del país.

Ataque Israel a Teherán Dos vuelos desde Dubái traerán a los primeros argentinos varados Decenas de argentinos que quedaron varados en Medio Oriente tras el inicio de la escalada bélica comenzarán a regresar al país en los próximos días. Este viernes se confirmó que dos vuelos de la aerolínea Emirates partirán desde Dubái entre el domingo y el lunes, con escala en Río de Janeiro, antes de continuar hacia Buenos Aires.

Se trata de los primeros traslados para parte de los más de 630 argentinos que solicitaron asistencia consular para abandonar la zona de conflicto, según datos difundidos por Cancillería.

Las gestiones para habilitar estos vuelos fueron coordinadas por la Secretaría de Turismo y Ambiente junto con el embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri, en diálogo con las autoridades locales y la compañía aérea.

