Video: tensión, gritos y expulsión de dos parlamentarios israelíes durante el discurso de Donald Trump

El presidente estadounidense fue recibido en el Parlamento israelí con aplausos y ovación. Sin embargo, dos diputados interrumpieron su discurso con insultos.

Donald Trump fue interrumpido en varias ocasiones durante su discurso en el Parlamento de Israel.

Gritos de protesta interrumpieron el discurso de Donald Trump en el parlamento de Israel , cuando dos diputados comenzaron a los gritos e increparon al presidente de Estados Unidos durante su discurso, junto a Benjamín Netanyahu.

Se trata de los parlamentarios Ayman Odeh y Ofer Cassif , quienes protagonizaron el momento de tensión que ocasionó la breve interrupción en la presentación de Trump. Los legisladores fueron expulsados por los servicios de seguridad de la Cámara, cuya "eficiencia" elogió Trump.

Odeh, parlamentario de origen palestino, sujetaba una pancarta en la que se podía leer "reconozcan Palestina" . Otros diputados los han llamado “terroristas” cuando eran expulsados.

"Eso ha sido muy eficiente" , dijo el presidente de Estados Unidos al retirar a las personas que expresaron el rechazo a su discurso.

En un momento dado, Trump fue interrumpido por un hombre que entró en la sala protestando con un cartel y fue rápidamente expulsado por los miembros de seguridad de la Cámara, en medio de gritos y tensión que provocaron la interrupción del discurso del presidente estadounidense.

trump parlamento israel eso fue muy eficiente Segunda interrupción a Trump, posteriormente ovacionado.

Donald Trump: “Va a ser la era dorada de Israel y Oriente Próximo”

En un discurso ante el Parlamento de Israel, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el acuerdo de paz representa el comienzo de “la era dorada de Israel y Oriente Próximo”. Trump agradeció el papel del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu: “No es la persona más fácil con la que llegar a acuerdos. Pero eso es lo que la hace grande. Gracias, Bibi. Gran trabajo”.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu elogió a Trump por su papel “determinante para la vuelta de los rehenes” y lo calificó como “el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”. En un pasaje de su discurso, agregó: “Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz”.